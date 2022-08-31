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    Deprem mi oldu? 31 Ağustos 2022 nerede deprem oldu?

    Aydın'da meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar, "Deprem mi oldu?" sorusunu araştırıyor. AFAD, Aydın'ın Kuşadası meydana gelen depremin büyüklüğünü duyurdu.
    • 31.08.2022 - 13:21
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 13:21
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    Deprem mi oldu? 31 Ağustos 2022 nerede deprem oldu?

    Aydın'da meydana gelen depremin şiddeti, vatandaşlar tarafından merak ediliyor...

    Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından vatandaşlar, arama motorlarında ''Deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularının yanıtlarını araştırıyor.

    AFAD tarafından ise Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen depremin şiddeti duyuruldu.

    Bugün meydana gelen depremlerin listesi, 31 Ağustos 2022 AFAD son depremler listesinde yerini aldı.

    Peki Aydın depreminin şiddeti kaç? İşte detaylar...

    Aydın depreminin şiddeti kaç?

    Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi... Deprem, İzmir ve Muğla'da da hissedildi…

    Deprem mi oldu? 31 Ağustos 2022 nerede deprem oldu? #1

    SON DEPREMLER LİSTESİ


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