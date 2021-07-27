Deprem mi oldu? Son dakika 27 Temmuz nerede deprem oldu? Son depremler listesi...

Deprem mi oldu? Son dakika 27 Temmuz nerede deprem oldu? Son depremler listesi...

İzmir'de meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar deprem mi oldu? sorusunu araştırıyor. AFAD, Karaburun açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü duyurdu. İşte ayrıntılar...

İzmir Karaburun açıklarında meydana gelen depremin şiddeti, vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından vatandaşlar, arama motorlarında 'Deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?' sorularının yanıtlarını araştırırken, depremin şiddeti AFAD tarafından duyuruldu.

Bugün meydana gelen depremlerin listesi, 27 Temmuz 2021 AFAD son depremler listesinde yerini aldı.

Peki, İzmir depremi şiddeti kaç? İşte detaylar...

İZMİR DEPREMİ ŞİDDETİ KAÇ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabı üzerinden yapılan bilgilendirmeye göre, İzmir Karaburun açıklarında saat 13.02'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem sonrasına ilişkin açıklama yapan AFAD, "Geçmiş olsun İzmir. An itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadesine yer verdi.