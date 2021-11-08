Deprem mi oldu? Son dakika 8 Kasım 2021 nerede deprem oldu? Son depremler listesi

Deprem mi oldu? Son dakika 8 Kasım 2021 nerede deprem oldu? Son depremler listesi

Konya'da meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar deprem mi oldu? sorusunu araştırıyor. AFAD, Meram ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü duyurdu. İşte saati ve şiddeti...

Konya'da meydana gelen depremin şiddeti, vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından vatandaşlar, arama motorlarında 'Deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?' sorularının yanıtlarını araştırırken, depremin şiddeti AFAD tarafından duyuruldu.

Bugün meydana gelen depremlerin listesi, 8 Kasım 2021 AFAD son depremler listesinde yerini aldı. Peki Muğla depremi şiddeti kaç? İşte detaylar...

KONYA DEPREMİ ŞİDDETİ KAÇ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabı üzerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Konya'nın Meram ilçesinde saat 20.43'te 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.