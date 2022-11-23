Deprem sırasında kedilerin kaçma anı

Düzce'de gece yarısı yaşanan deprem büyük paniğe neden oldu.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen ve İstanbul ile çevre illerde hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremde, biri ağır olmak üzere 35 kişi yaralandı.

Deprem; İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

Kedi panik yaptı

Deprem anında kedilerin panikle kaçtığı anlar ise depremin boyutunu gözler önüne serdi.

Düzce'de deprem sırasında bir evdeki kedinin kaçma anı ViDEO