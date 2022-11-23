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    Deprem sırasında kedilerin kaçma anı

    Düzce'de gece yarısı yaşanan deprem büyük paniğe neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 09:26
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    Deprem sırasında kedilerin kaçma anı

    Düzce'nin Gölyaka ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen ve İstanbul ile çevre illerde hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremde, biri ağır olmak üzere 35 kişi yaralandı.

    Deprem; İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

    Kedi panik yaptı

    Deprem anında kedilerin panikle kaçtığı anlar ise depremin boyutunu gözler önüne serdi.

    Düzce'de deprem sırasında bir evdeki kedinin kaçma anı ViDEO

    kedi

    kedi


    Deprem sırasında kedilerin kaçma anı
    Yaşam

    Deprem sırasında kedilerin kaçma anı

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