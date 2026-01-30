Depremde ailesini kaybetti, aile mirası saat ustalığını ayakta tutuyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde annesi, babası, iki kardeşi ve yeğenini kaybeden Gökmen Yıldız, ailesinden kalan saat tamirciliği mesleğini tek başına yaşatmaya devam ediyor. Yaklaşık 35 yıllık meslek hayatına sahip olan Yıldız, babasının izinden giderek unutulmaya yüz tutan bir zanaatı ayakta tutuyor.

"BU MESLEK BİZE EMANET"

Çocuk yaşlardan itibaren babasının yanında yetişen Yıldız, bugün Adıyaman’da 6 metrekarelik küçük bir atölyede mesleğini sürdürüyor. Yıldız, depremde hayatını kaybeden babası ve kardeşleriyle aynı mesleği icra ettiğini belirterek, onların emanetine sahip çıktığını söyledi.

AİLECE USTALIK, BUGÜN TEK BAŞINA

Babasıyla birlikte kardeşlerinin de saat ustası olduğunu anlatan Yıldız, depremde ailesinden 5 kişiyi kaybetmenin derin acısını yaşadığını dile getirdi:

Babam bu işi 45-50 yıldır yapıyordu. Kardeşlerimin de ayrı ayrı atölyeleri vardı. Hepsi mesleğini severek yapıyordu. Şimdi ben tek başıma devam ediyorum. Bu yüzden bu işi baba emaneti olarak görüyorum.

SAATLER, SADECE ZAMANI DEĞİL ANILARI DA TAŞIYOR

Mesleğe çocuk yaşta başladığını ifade eden Yıldız, saatlerin insanlar için yalnızca bir araç olmadığını, aynı zamanda anılar barındırdığını söyledi. Bu düşüncenin yaptığı işe olan bağlılığını artırdığını vurguladı.

TİTİZLİK VE SABIR GEREKTİREN BİR ZANAAT

Saat tamirciliğinin büyük dikkat istediğine işaret eden Yıldız, tamir sürecinde gözlük, mercek ve büyüteç kullandıklarını belirtti. En küçük parçanın bile titizlikle incelendiğini aktaran Yıldız, arızanın doğru tespit edilmesinin işin en önemli aşaması olduğunu kaydetti:

“Eskiyi canlandırmak aslında çok güzel bir şey.”

KAYBOLMAYA YÜZ TUTAN MESLEKLER ARASINDA

Adıyaman’da saat tamirciliği yapan yalnızca 2-3 esnaf kaldığını söyleyen Yıldız, çırak yetişmemesinin mesleği bitme noktasına getirdiğini ifade etti. Saat tamirciliğinin, günümüzde birçok geleneksel meslek gibi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.