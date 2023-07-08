Depremde bacağını kaybetmişti! 5 ay sonra tekrar ayağa kalktı Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin kişi hayatını kaybederken, yüzbinden fazla kişi de yaralandı. Mustafa Cezayiroğlu da Antakya'da annesi ile birlikte enkaz altında kaldı. Annesi hayatını kaybederken kendisi yaralı kurtuldu. Sağ bacağı ampute edilen Cezayiroğlu, protez ayağı ile hayata tutundu.

AA

6 Şubat'ta yaşanan depremin ardından enkaz altında kalan depremzedelerin bir kısmı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Bazı depremzedeler hayatta kalma savaşını kazandı ama özellikle kol ve bacaklarını kaybedenlerin ağırlıkta olduğu görüldü.

Bu depremzedelerden 35 yaşındaki Mustafa Cezayiroğlu, depreme Hatay'ın Antakya ilçesinde yakalandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan ve sağ bacağı ampute edilen Cezayiroğlu, Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi'nde yapılan protez sayesinde 5 ay sonra yeniden ayağa kalktı.

Mustafa Cezayiroğlu'nın enkaz altında kalma süreci

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Cezayiroğlu, 6 Şubat'taki depremlerde annesiyle enkaz altında kaldı.

Annesi hayatını kaybeden 35 yaşındaki Cezayiroğlu, enkazdan çıkarıldı ancak oluşan hayati risk nedeniyle sağ bacağını kaybetti.

Ankara'daki tedavisinin ardından protez arayışına giren Cezayiroğlu'na beklediği haber, sosyal medyadan ulaşarak yardım istediği doktorundan geldi.

Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem Ülger, bir paylaşımının altına yorum yapan gence "Hemen gel, seni hastaneye bekliyoruz." yanıtını verdi.

"Annemin son sözleri 'hakkını helal et' oldu"

Ardından hızla protez uygulama süreci başlayan Cezayiroğlu, bu sayede 5 ay sonra yeniden ilk adımlarını atabilmenin mutluluğunu yaşadı.

Zor günler geçirdiğini, buruk bir mutluluk yaşadığını dile getiren Cezayiroğlu, duygularını şöyle anlattı:

Deprem esnasında kedim üzerime atlayıp beni uyandırdı. Cep telefonumu alıp annemin odasına koştum. Bina üzerimize yıkıldı. Annem orada 3-4 dakika içerisinde vefat etti, son sözleri de 'Ben ölüyorum oğlum, hakkını helal et.' oldu.

Sağ bacağı ezildi

Enkazdan kardeşinin yardımıyla çıktığını, üzerine düşen dolap parçası ve beton nedeniyle sağ bacağında ezilme olduğunu ve bunun üzerine Adana'da hastaneye sevk edildiğini anlatan Cezayiroğlu, şu ifadeleri kullandı:

17 Şubat akşamını hiç unutamıyorum. Doktor gelip 'Mustafa, her şeyi denedik ama böbreklerin düzelmiyor. Seni ameliyat etmezsek bu geceyi çıkaramayacaksın.' dedi. 18 Şubat günü sağ bacağım ampute edildi, bir hafta sonra böbreğim düzeldi.

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"Böyle hızlı yanıt almayı beklemiyordum"

Adana'da 2 ay hastanede kaldığını, ardından Ankara'da bir süre Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde tedavi gördüğünü, mayısta taburcu edildikten sonra protez araştırmalarına başladığını belirten Cezayiroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Twitter'da tesadüfen gördüğüm Özlem Hoca'nın paylaşımına yorum yapıp yardım istedim. Hocam, anında yanıt verdi, 'Seni Hacettepe'ye bekliyorum.' dedi. Çok şaşırdım, böyle hızlı yanıt vermesini beklemiyordum. Bir de seçimde Antakya'ya annemin mezarını ziyarete gitmiştim ve orada 'Anne sen de yoksun, bacağımı da kaybettim, protez bulamadım.' diyerek çok ağlamıştım. Mezarlıktan çıktım, 2 saat sonra Özlem hoca aradı, ilk muayene günümü verdi. Sanki annem dua etmiş gibi, çok acayipti.

"Hayattan kopmayacağım"

￼Kardeşiyle hemen Ankara'ya döndüklerini, protez ölçüm ve uygulama süreçlerinin başladığını anlatan Cezayiroğlu, şöyle konuştu:

Motosiklet kullanmayı çok severdim, bundan sonra kullanamayacağım ama bisiklet kullanabilmek istiyorum. Özlem hocama bu talebimi iletince buna uygun bir protez hazırlandı.

"5 ay sonra ilk kez ayağa kalktım"

Cezayiroğlu, proteziyle ilk adımlarını atarken yaşadığı duyguları da şu sözlerle dile getirdi:

5 ay sonra ilk kez ayağa kalktım. İlk adımımı attığımda çok duygulandım çünkü annem aklıma geldi. Beni böyle görseydi ne olurdu, sevinir miydi, üzülür müydü diye düşündüm. Elbette eskisi gibi olamayacağım ama böyle de hayallerimi gerçekleştirmek için çabalayacağım. Eskiden motosiklet kullanıyordum, kamp yapıyordum, dalışa gidiyordum. Protezimle de hayallerimi gerçekleştirmeye devam edeceğim, hayattan kopmayacağım.

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Sosyal medyada "bionicman" ismiyle tanınıyor

Sosyal medyada ampute sporcuları takip edip onlardan ilham aldığını vurgulayan Cezayiroğlu, düşüncelerini şöyle aktardı:

Benim gibi insanlar da asla morallerini bozmamalı, hayatın devam ettiğini unutmamalı. Depremin ardından 'bionicman' isimli bir sosyal medya hesabı açmıştım, oradan çok sayıda insanla tanıştım, bana sosyal medya üzerinden çok ciddi moral ve destek verdiler. Onların dualarını almak beni çok motive etti.

Antakya'daki dükkanı da yıkıldı

Depremde evlerinin yanı sıra Antakya'daki dükkanının yıkıldığını aktaran Cezayiroğlu, kardeşiyle yeni bir yaşam kurmak için çabaladıklarını kaydetti.

"Fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimlerini alacak"

Dekan Prof. Dr. Özlem Ülger de Cezayiroğlu'nun tedavi sürecine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Mustafa, bize geldiğinde durumu stabildi ve proteze uygundu. Önce yapılması gereken fizik tedavi uygulamalarını gerçekleştirdik, daha iyi hale geldiğinde de ölçüleri alınarak protez yapım aşamasına geçildi. Bugün de ilk adımlarını attı. Mustafa, bundan sonraki süreçte protezini kullanabilmeye yönelik fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimlerini alacak. Bu konuda deneyimli ekibimizle bu süreci de üstlenip sürdüreceğiz. Çünkü hedefimiz Mustafa'nın sadece protezini alıp gitmesi değil. Hayalleri, beklentileri var ve bunları gerçekleştirebilmesi için proteziyle bütünleşmesi, bedensel olarak buna alışması gerekiyor. Eğitimler bu nedenle çok önemli.

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