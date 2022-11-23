Depremde evin yıkılmaması için Peygamberimizin okuduğu deprem duası! İşte depremden koruyan dualar...

Düzce'de yaşanan ve çevre illerde yaşanan deprem sonrası deprem anında veya depremden önce okunabilecek dualar merak ediliyor. İşte depremde evin yıkılmaması için Peygamberimizin okuduğu deprem duası!

Deprem, ülkemizin sıkça yaşadığı doğal afetlerden biri. Yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmaları ifade eden ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olarak bilinen deprem, ülkemizde pek çok kez yaşandı ve yaşanmayı sürdürüyor. Özellikle Marmara ve Ege Bölgelerinde sık sık maruz kalındığı bilinen depremler sonrası "deprem duaları" merak ediliyor. İşte depremde evin yıkılmaması için Peygamberimizin okuduğu deprem duası!

Depremde evin yıkılmaması için Peygamberimizin okuduğu deprem duası!

Peygamber Efendimiz konu ile ilgili şöyle buyurmuştur:

'Tedbir kadar akıllı bir davranış yoktur. Gece olunca yemek ve su kaplarınızın üstüne kapatın. Uyumadan ateşi söndürün, ateşi yanık bırakmayın"

İbni Abbas (r.a) rivayetine göre, Peygamber Efendimiz (SAV)'in kendisine "Ya Resulallah başım dertten kurtulmuyor. Afet ve musibetlerden korkuyorum." denildiğinde sabahları şu duayı okumasını önermişti:

"Bismillahi ala nefsi ve ehli ve mali."

Yine Peygamber Efendimiz (SAV)'in kaza ve beladan korunmak için tavsiye ettiği dua ise şöyledir:

"Bir kimse her gün sabah akşam şu duayı üç defa okursa, ona keza bela gelmez." (Ebu Davud, Edeb, 5/324;İbni Mâce, Dua, 3869)

"Bismillahi hayril Esmâi. Bismillahillezî lâ yedurru ma'a'smihi şey'ün fil ardı velâ fissemâi ve hüves Sem'îul Alîm."

Anlamı: "O Allah'ın ismiyle (akşamladım) ki, O'nun ismiyle birlikte ne yerde, ne de gökte hiç birşey zarar veremez. O ki hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir."

"Rabbî küllü şey'in hâdimüke, Rabbî fe'hfaznâ ve'nsurnâ ve'rhamnâ"

Ey Rabbim her şey senin hizmetindedir. Sen bizi koru, bize yardım et ve bize rahmet et.

"Allahümme lâ tektülnâ bi gadabike velâ tühliknâ bi azâbike ve âfinâ kable zâlik." (Allahım, bizi gazabınla öldürme. Azabınla helâk etme! Bunlardan önce bize afiyet ver.)

"Allahümmâğfezni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimâlî ve min fevkî ve eûzü biazametike en uğtâle tahtî."

'Allah'ım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelecek bütün felaketlerden beni koru'