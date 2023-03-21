Depremde vefat edenler için Bursa'da fidan dikildi Asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarının anısı için Bursa'da 8 bin fidan toprakla buluştu.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü; 21 Mart Ormancılık Günü ve Orman Haftası'nda, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların anısına Ovaakça'da fidan dikimi gerçekleştirdi.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Bursa, Bilecik ve Yalova illerinde yapılan fidan dikim programında çınar, sedir, defne, mazı, akasya, akçaağaç ve lale ağacı türlerinden 8 bin fidan, dualar eşliğinde toprakla buluştu.

"Geleceğe umut olsun"

Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları saygıyla anmak ve ebediyete intikal edenleri unutmamak adına Türkiye’nin her köşesinde fidan dikimleriyle hatıralarının yaşatılacağını belirten Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek, şunları söyledi: