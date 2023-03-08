Depremden kurtulan çift Fethiye'de evlendi Antakya'dan AFAD organizasyonuyla Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen çift, yeni bir başlangıç yapmak için dünyaevine girdi.

Depremlerin etkilediği Hatay'da düğün hazırlığı yapan 22 yaşındaki Esra Ezer ve 28 yaşındaki Ali Kanal ile aileleri, depremin ardından Antakya ilçesinden ayrılarak AFAD tarafından Fethiye'deki otellere yerleştirildi.

Genç çiftin deprem nedeniyle Antakya'da kıyılamayan nikahları için başvuru yapılarak, Fethiye Belediyesi'nden tarih alındı.

Fethiye Belediyesi'nin desteğiyle genç çift, Özer Olgun Kültür Merkezi önünde düzenlenen törende, Belediye Başkanı Alim Karaca'nın kıydığı nikahla dünyaevine girdi.

Karaca, törende yaptığı konuşmada, depremin izlerini birlik beraberlik içerisinde gönüllülerin de desteğiyle sarmak için mücadele ettiklerini söyledi.

Damat Kanal, normal şartlarda düğünlerinin bir ay sonra olacağını, deprem nedeniyle öne aldıklarını ifade etti.

"Yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz"

Depremden önce düğünleri için her şeyin planlandığını ve kendilerine ev baktıklarını anlatan Kanal, "Yaşanan depremin ardından buraya geldik. Burada yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz." dedi.

Aslı Kanal ise Fethiye'ye geliş nedenlerinin kötü olduğunu, ilçede yapacakları yeni başlangıçla daha iyi günler geçirmeyi umut ettiklerini kaydetti.

Tören, takı merasimiyle sona erdi.