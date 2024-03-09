Depremden sağ kurtulan Zeynep Büyükardıç, hayata tutunmayı başardı Büyükardıç, depremde kolunu ve bacağını kaybetti. Yaşama azmiyle yeniden hayata bağlanan Büyükardıç, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde mesleğini icra ediyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Fizyoterapist Zeynep Büyükardıç, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlere Kahramanmaraş’ta yakalandı.

Kaldığı 7 katlı bina yıkılan ve enkaz altında iki gün mahsur kalan Büyükardıç, sağ kolunu ve sağ bacağını kaybetti.

Büyükardıç, yaşadığı tüm zorlukların üstesinden gelerek hayata yeniden tutundu. 9 yıllık fizyoterapistlik mesleğine ülkenin tek ampute fizyoterapisti olarak Gaziantep’te devam ediyor.

Yaşama azmiyle yeniden hayata bağlandı

Üzerine kolonların düşmesi nedeniyle kolunu ve bacağını kaybeden Büyükardıç’ın yaşama sevinci ve azmi onun hayata tutunmasını sağladı.

Deprem öncesi sosyal hayatta çok aktif olan Büyükardıç’ın kolunu ve bacağını kaybetmesi, enerjisinden hiçbir şey eksiltmedi.

Türkiye'nin ilk ampute fizyoterapisti Gaziantep'te mesleğine döndü

Proteziyle durmadan çalıştı. Tedavisinin dışında gösterdiği gayret sayesinde kısa sürede günlük işlerini tek başına yapmaya başlayan Büyükardıç, eski mesleğine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ortez-Protez Uygulama Merkezi’nde Türkiye'nin ilk ampute fizyoterapisti olarak geri döndü.

Şimdi ise kendisiyle aynı kaderi yaşayan başka deprem mağdurlarını tedavi ediyor.

"Beni meslek aşkı ayağa kaldırdı"

Kendisini ayağa kaldıran şeyin mesleğine olan aşkı olduğunu belirten Büyükardıç, şöyle dedi:

Mesleğimi çok seviyorum. Benim enkaz altında ilk sorduğum soru 'mesleğimi yapabilecek miyim' idi? Çünkü kolumun gittiğini biliyordum.

"Enkaz altındayken de bunun farkındaydım"

Şu an mesleğini yapabiliyor olmasının kendisine çok iyi geldiğini anlatan Büyükardıç, şöyle konuştu:

Mesleğimi hâlâ icra edebilmek beni motive ediyor. Enkaz altındayken de bunun farkındaydım; beni kurtaracak tek şey mesleğime devam etmekti.

"Engelli çocuklara 'hepimiz birer engelli adayıyız' derdim"

Deprem öncesi engelli çocuklarla çalıştığını aktaran Büyükardıç, şu ifadeleri kullandı:

Seans sırasındaki konuşmalarımda hep şunu derdim; ‘Hepimiz engelli adayıyız.’ Aslında buna gerçekten inanarak söylemiştim. Kimse bunun bir gün başına geleceğini bilmiyor. ‘Gelmez’ diye düşünüyorsunuz ama gelebiliyormuş. Hani onu anladım ve bunu söyleyip de bunu yaşamak gerçekten çok acı bir şey.



Biz depremzedeyiz, biz ampute olduk ama bizim hayata geri dönmemiz lazım. Ben hayatıma döndüm hastalarım da hayatına dönmeli ve bir şekilde protezle yeniden işe yeniden başlamalılar, hayatlarına devam etmeliler, şu an bunu aşılamaya çalışıyorum.

"Senelerce çalışsanız bile çok zor"

Deprem esnasında damın duvarının üzerine çöktüğünü anlatan Naile Karabulut ise şöyle dedi:

Beyin kanaması geçirdim ve ampute oldum diz altımdan. Bir ampute bireyi anlamak senelerce o insanla çalışsanız bile çok zor. Çünkü hiçbir zaman amputasyon geçirmediğiniz sürece o insanı anlayamayacaksınız.



Bu bir bel ağrısı, sırt ağrısı gibi değil. Zeynep Hanım şu anda ampute bir birey olarak fizyoterapistlik mesleğini devam eden tek fizyoterapist arkadaşımız. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak biz ortezlerini, protezlerini yapalım ama vatandaşlarımız tekrar hayata tutunabilsinler.

"Zeynep bir rol model"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ortez Protez Merkezi Birim Sorumlusu Enver Katırcı da Zeynep’in bir rol model olduğunu belirterek şunları söyledi: