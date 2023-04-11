Depremin vurduğu Malatya yağmura teslim oldu: Cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı kentte, sağanak yağış şiddetini artırdı. Enkaz kaldırma çalışmaları yağmurlu havada da devam etti.

İHA

Türkiye genelinde nisan ayının ortalarına yaklaşılırken adeta yeniden kış mevsiminin etkisi altına girildi.

Bir süredir devam eden yağışlar, yurdu henüz terk etmedi.

Öyle ki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Sağanak şiddetini artırdı

Bu illerden biri de Malatya oldu.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, bugün de etkisi gösterdi.

Gün boyunca devam eden yağış, kısa sürede şiddetini artırınca cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşarken, enkaz kaldırma çalışmalarına ise yağışlı havaya rağmen devam edildi.

Kentte, yağışın aralıklarla etkili olması bekleniyor.