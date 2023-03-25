Depremin vurduğu Malatya'da sağanak yağmur başladı
İHA

Türkiye 6 Şubat'ta deprem, 15 Mart'ta da sel felaketiyle sarsıldı.

İlk olarak Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler, büyük yıkımlara ve 50 bini aşkın can kaybına neden oldu.

Bu süreçte depremzedelerin yaralarını sarmak adına devletin tüm imkanları afet bölgesine seferber edildi.

Deprem bölgesini sel vurdu

Henüz yaralar tam anlamıyla silinmemişken depremin vurduğu Şanlıurfa, Adıyaman, Adana, ve Hatay'da sel felaketi yaşandı.

Gece saatlerinde başlayan yağmurun şiddetini artırmasıyla cadde ve sokaklar göle döndü.

Depremin vurduğu Malatya'da sağanak yağmur başladı

Meteoroloji uyardı

Şimdilere bölgelerde iyileştirme çalışmaları ve su tahliyesi çalışmaları devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni bir uyarı geldi.

Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ ile Malatya’da yarın geceden itibaren sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiği belirtildi.

Depremin vurduğu Malatya'da sağanak yağmur başladı

Yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Bunun üzerine Malatya'da dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla yağış başladı.

Gün boyunca devam eden sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

Bazı enkaz kaldırma çalışmaları yağışa rağmen devam etti.

Depremin vurduğu Malatya'da sağanak yağmur başladı
Depremin vurduğu Malatya'da sağanak yağmur başladı
Depremin vurduğu Malatya'da sağanak yağmur başladı
Depremin vurduğu Malatya'da sağanak yağmur başladı