Depremin vurduğu Malatya'da sağanak yağmur başladı Deprem ve selin vurduğu kentte dün akşamdan itibaren aralıklarla devam eden yağmur, bölgede su birikintilerine neden oldu.

İHA Türkiye 6 Şubat'ta deprem, 15 Mart'ta da sel felaketiyle sarsıldı. İlk olarak Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler, büyük yıkımlara ve 50 bini aşkın can kaybına neden oldu. Bu süreçte depremzedelerin yaralarını sarmak adına devletin tüm imkanları afet bölgesine seferber edildi. Deprem bölgesini sel vurdu Henüz yaralar tam anlamıyla silinmemişken depremin vurduğu Şanlıurfa, Adıyaman, Adana, Malatya ve Hatay'da sel felaketi yaşandı. Gece saatlerinde başlayan yağmurun şiddetini artırmasıyla cadde ve sokaklar göle döndü. Meteoroloji uyardı Şimdilere bölgelerde iyileştirme çalışmaları ve su tahliyesi çalışmaları devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni bir uyarı geldi. Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ ile Malatya’da yarın geceden itibaren sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiği belirtildi. Yağmur hayatı olumsuz etkiledi Bunun üzerine Malatya'da dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla yağış başladı. Gün boyunca devam eden sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı. Bazı enkaz kaldırma çalışmaları yağışa rağmen devam etti.