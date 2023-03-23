Depremin yardığı Amanos Dağları'nda oluşan göletler görüntülendi Amanos'un zirvesinde fay hattının geçtiği bölgede dağlardan kopan dev kaya parçaları doğal göletlerin oluşmasına neden oldu.

İHA

Asrın felaketinde 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce yapıyla birlikte doğa da zarar gördü.

Depremlerde en büyük zararı gören şehirlerin başında ise Hatay yer aldı.

Amanos Dağları'nın zirvesinde Hatay’ın İskenderun ilçesi Değirmendere ve Kaledibi mahallelerinin kırsal alanlarında yer alan dere yataklarının bulunduğu sarp tepelerde depremin şiddetiyle büyük yıkım yaşandı.

İki doğal gölet oluştu

Fay hattının geçtiği değerlendirilen bölgede su kaynakları bakımından zengin olan ve yaz mevsiminde yöre sakinleri tarafından mesire yeri olarak kullanılan Değirmendere Mahallesi'nde dağlardan kopan dev kayalar iki ayrı noktada doğal gölet oluşturdu.

Deprem sonrası göl manzarasının oluştuğu Amanos Dağları Kaledibi mahallesi tarihi ipek yolu üzerinde bulunduğu belirtildi.

Depremden sonra bölge ilk defa görüntülendi.

Öte yandan bölgede asfalt yollarında büyük zarar gördüğü dikkatlerden kaçmadı.