Depremde ailesini kaybeden fitness şampiyonu Kütahya'da hayata tutundu Kahramanmaraş merkezli depremlerde her şeyini kaybeden Türkiye fitness şampiyonu Müjgan Paçacı, Kütahya'da yeni hayatının başlangıcını yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden kurtulan vatandaşlar hayatlarına devam etmenin yollarını arıyor.

Yaşadıkları büyük acılara rağmen hayata tutunmaya çalışıyorlar.

Onlardan biri olan Türkiye vücut geliştirme ve fitness Türkiye şampiyonu Müjgan Paçacı, hayata spor sayesinde tutunduğunu söyledi.

Depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta fitness salonu olan, birçok sporcu yetiştiren, 34 yıldan bu yana sporun içerisinde olduğunu belirten, aynı zamanda antrenör ve hakem olan Müjgan Paçacı, "Kütahya elimden tuttu" dedi.

"İflas ettim, ailemi kaybettim ama vazgeçmedim"

Paçacı, yeni şampiyonluklar için Kütahya'da bir spor salonunda haftanın 6 günü antrenmanlarını sürdürdüğünü dile getirerek, şunları söyledi: