Kahramanmaraş merkezli depremlerden kurtulan vatandaşlar hayatlarına devam etmenin yollarını arıyor.
Yaşadıkları büyük acılara rağmen hayata tutunmaya çalışıyorlar.
Onlardan biri olan Türkiye vücut geliştirme ve fitness Türkiye şampiyonu Müjgan Paçacı, hayata spor sayesinde tutunduğunu söyledi.
Depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta fitness salonu olan, birçok sporcu yetiştiren, 34 yıldan bu yana sporun içerisinde olduğunu belirten, aynı zamanda antrenör ve hakem olan Müjgan Paçacı, "Kütahya elimden tuttu" dedi.
"İflas ettim, ailemi kaybettim ama vazgeçmedim"
Paçacı, yeni şampiyonluklar için Kütahya'da bir spor salonunda haftanın 6 günü antrenmanlarını sürdürdüğünü dile getirerek, şunları söyledi:
Annemi, babamı ve birinci derece 8 yakınımı depremde kaybettim. Kahramanmaraş'ta en çok üyeye sahip spor salonum vardı. İflas ettim, çünkü müşterilerimin hepsi depremde öldü. Hayata tutunmaya çalışıyorum, bu konuda da destek bekliyorum. İl il dolaştım ve Kütahya bana kucak açtı. Burada bana sahip çıktılar, elimden tuttular. Kütahya'da geldiğim anda fitness salonu bulunan Manşet Spor Salonu Recep Baygın Hocama ve salonda birlikte çalıştığımız öğrencilere çok teşekkür ederim. Kendimi evimde gibi hissettim. Burada yeniden sporla hayata tutundum, kendime yeni hedefler belirledim, yeni yollar planladım. Ama bu süreçte de elimizden tutacak birilerine ihtiyacımız vardı. Bizim gibi sporcu arkadaşımız sağ olsun Hasan Akarsu, o enkazdan elimizi tutup da bize yardım eden isim. Şu an hayata yeniden tutundum, yoksa o gücüm kalmamıştı. Şampiyon nakavt olmuştu ama şimdi yeni şampiyonluklar için, daha büyük şampiyonluk ve hedefler için hazırlıklara devam ediyorum. Müjgan Hoca ismi patentli bir isimdir. Türkiye'ye mal olmuş resmi patente sahip tek antrenörüm. Ayrıca birçok ödül törenlerinde Kahramanmaraş'ın en başarılı antrenörü ve en başarılı iş kadını seçilmiştim. Tüm Türkiye'nin en hızlı zayıflatan antrenörü olarak da nam yaptım.