Depremlerden sonra Kırıkkale'ye göç yoğunluğu Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından güvenli şehir arayan vatandaşların ilk tercihi Kırıkkale oldu.

Asrın felaketinin ardından Marmara Bölgesi'nde gerçekleşmesi beklenen depremin yeniden gündeme gelmesiyle vatandaşlar, daha güvenli şehirlere göç etmeye başladı.

Türkiye'nin güvenli ve ekonomi açısından da yaşanabilir şehirlerinden biri olan Kırıkkale'ye gelen vatandaşlar, ev ve arsa arayışına girdi.

Özellikle İstanbul'da yaşayan EYT'li vatandaşlar da Megakent'ten rotasını Kırıkkale'ye çevirdi.

Emlakçı Neslihan Veske yaptığı açıklamada, 120 metrekarelik dairenin aylık kira ücretinin bin 500 ila 5 bin lira arasında değiştiğini söyledi.

"Hem güvenli hem de ekonomik"

Deprem riskinin bulunduğu şehirlerden Kırıkkale'ye gelen vatandaşların ev arayışına girdiğini ifade eden Veske, şunları söyledi:

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem riski yüksek olan şehirlerde yaşayan vatandaşlar, hem ekonomik hem de deprem açısından güvenli olan Kırıkkale'yi tercih ediyor. Özellikle fay hattının bulunduğu şehirlerde yaşayan vatandaşlar, Kırıkkale ve ilçelerinde ev ve arsa arayışına girdi. Taleplerini de bizlere ilettiler. Bizler de depremzede vatandaşlara gerekli destekleri sağlamaya çalışıyoruz.

"Emekli olanlar ilgi gösteriyor"

İstanbul'daki kira artışlarının da EYT'li ve emekli vatandaşları Kırıkkale'ye yönlendirdiğini belirten Veske, şu ifadeleri kullandı: