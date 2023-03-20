Depremzede çift Muğla'da evlendi Depremin merkezinde evlenme planları yaparken evleri yıkılan çift, yeni bir hayat için yerleştikleri Fethiye'de dünyaevine girdi.

Kahramanmaraş’ta evlilik hazırlığı yapan ancak asrın felaketi sonrası ailesiyle Muğla'nın Fethiye ilçesi Çiftlik Mahallesi'ne gelen Halk Eğitim Merkezi antrenörü 29 yaşındaki Zehra Kaygas ile 35 yaşındaki kafe işletmecisi Serkut Yaşar, Fethiye Belediyesi Nikah Dairesi'ne evlenmek için başvurdu.

Çiftin nikah merasimi, Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi önünde düzenlendi.

Fethiye Belediyesi nikah memuru Fatma Arıkan’ın kıydığı nikah töreninde Zehra Kaygas ile Serkut Yaşar’ın nikah şahitliklerini Belediye Meclis Üyesi Miraç Efe Doğan ile Hamide Daş yaptı.

Gelinin ailesi gelemedi

Nikah merasimine Serkut Yaşar’ın babası İsmail Yaşar ile annesi Sariye Yaşar katılırken Zehra Kaygas’ın ailesinin, deprem bölgesinde çadırda olmaları nedeniyle gelemedikleri öğrenildi.

Nikah töreninde zaman zaman duygusal anlar yaşanırken damat Serkut Yaşar, depremde evlerinin yıkıldığını, bazı akrabalarını kaybettiğini ve zor günler yaşadıklarını belirtti.

"Depremde evimiz yıkıldı"

Yaşar, şunları söyledi:

Kahramanmaraş’ta depremde evimiz yıkıldı. Fethiye’ye yerleştik. Fethiye halkının gösterdiği yardımseverliğe Allah razı olsun. Nikahımız bugüne nasipmiş. Önceden geldik belediye evlenme dairesine başvurduk. Memurlar ve diğer yetkililer çok ilgilendiler. Bu ince düşüncelerinden dolayı herkese teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş ta kafe işletiyordum. Eşim de Halk Eğitim de antrenör olarak çalışıyordu. Fethiye’ye yerleşmeye karar verdik. Burada iş imkanı da var.

Gelin Zehra Kaygas ise “Çok mutluyuz. Fethiye’de evlenmek nasipmiş. Ailem Kahramanmaraş ta çadırda yaşıyor. Orayı terk edemediler.” diye konuştu.