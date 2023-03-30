Depremzede pide ustaları, Ankara'da hayırsever restoran sahibinin desteğiyle fırın açtı Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Malatya'da evlerini ve fırınlarını kaybeden iki kardeş, yerleştikleri Ankara'da bir restoran sahibinin desteğiyle yeniden çalışma imkanı buldu.

AA & Ensonhaber

2010'dan beri Malatya'da fırın işleten Işık kardeşler, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından hem evlerini hem de ekmek tekneleri olan pide fırınlarını yitirdi.



Yaşadıklarını anlatan Emrah Işık, yaklaşık 13 yıldır abisiyle pide fırını işlettiklerini, depremlerin ardından neredeyse her şeylerini kaybettiklerini söyledi.

Işık, depremde hem evlerinin hem de pide fırınlarının ağır hasar aldığını, bunun üzerine abisinin ailesi ve kendi ailesi olmak üzere 23 kişiyle Ankara'daki diğer abilerinin yanına yerleşmeye karar verdiklerini anlattı.

Birçok hayırseverce ziyaret edildiler

Ankara'ya yerleştiklerinde çok sayıda hayırseverin kendilerini ziyarete geldiğini belirten Işık,

Abimin çalıştığı üniversitedeki öğretim görevlisi Metin Hoca da bizi ziyarete gelmişti. Konuşma arasında pide ustası olduğumuzu söyledik. Sonrasında Metin Hoca ne yapabilirim diye düşünmüş ve durumumuzu ünlü bir hamburger restoranın sahibi olan Volkan Ersu'ya anlatmış.

diye konuştu.

"Odunumuz, unumuz alındı, önümüzü açabilecek imkanlar sağlandı"

Restoran sahibi Ersu'nun kendilerine yardımcı olmak için çok uğraştığını dile getiren Işık, Ersu'nun restoranının arkasındaki atıl duran fırını kendileri için ücretsiz tahsis ettiğini belirtterek şunları söyledi:

Volkan Bey'den ilk teklif geldiğinde önce duygusal yaklaştık. 'Gelin emeğinizin karşılığını alın, ben Ankara halkına güveniyorum size destek verirler' dedi. Dediği gibi de oldu, hiç kimse yardımını esirgemedi. Odunumuz, unumuz alındı, önümüzü açabilecek imkanlar sağlandı. Volkan Bey'e, 'Sizin yaptığınızı kardeş kardeşe, baba oğula yapmaz.' dedik.

Ersu'nun kendilerine büyük destek verdiğini, işletmesindeki personeli dahi kendileri için görevlendirdiğini belirten Işık, pide yapmanın maddi kazancın yanı sıra depremin ardından kendilerine terapi gibi de geldiğini söyledi.

Işık, Malatya'ya özgü pideleri başkentliler için özel olarak hazırladıklarını ifade etti.

"Çok ciddi ilgi gördüler"

Restoran sahibi Volkan Ersu da iki kardeş için elinden geleni yapmaya çalıştığını, Ankara'da kalıcı olmaları için imkanlar sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti: