Dereli'de yapılacak konutların fotoğrafları paylaşıldı

Afetzedelere 7 ay içinde teslim edilecek konutlar, yatay ve az katlı yapılacak.

Giresun'da 22 Ağustos günü akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi.

Özellikle Dereli ilçesinde dereler taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü, park halindeki araçlar sele kapılarak sürüklendi.

19 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü kentte, alt ve üst yapı ile elektrik, su ve telefon hatları da zarar gördü.

Selin izleri silinen Dereli böyle olacak FOTO GALERi

SELİN İZLERİ SİLİNDİ

Selin en fazla etkilediği Dereli ilçe merkezi, kaplanan çamur, taş ve topraktan ekiplerin çalışmasıyla temizlendi.

Altyapı çalışmalarının yanı sıra yıkım kararı alınan binalarla ilgili çalışmalar da sürdürülüyor. İlçe merkezinde selin izlerinin silinmesi ve hayatın normale dönmesi için ekipler, yoğun çaba sarf ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen çalışma kapsamında, yıkım kararı alınan binalardaki esnafın geçici olarak taşınacağı 120 dükkan için çalışmalar devam ediyor.

KONUTLAR 7 AY İÇİNDE TESLİM EDİLECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Dereli’de afetzedelere ve ilçe merkezine yapılacak yeni düzenlemelere ilişkin proje görselleri ortaya çıktı.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı da sosyal medya paylaşımında ilçede yapılacak yeni konutların, afetzedelere 7 ay içinde teslim edileceğini duyurdu.

YATAY VE AZ KATLI

Paylaşımda, "Giresun Dereli’de inşa edeceğimiz 142 konutumuzun ihalesi yapıldı. Şehir siluetiyle uyumlu, modern mimarinin yöresel mimariyle buluşacağı yeni konutlar yatay ve az katlı inşa edilecek. Konutların inşasına hemen başlanarak afette evlerini kaybeden vatandaşlarımıza sağlam ve güvenli evleri 7 ay içinde teslim edilecek. Yeni yerleşim alanı, nitelikli sosyal çevre imkânı sunan, aynı zamanda şehre değer katacak kaliteli ve güvenli yeni bir yaşam alanı olacak." denildi.

BAKANLAR BÖLGEDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel bölgesinde inceleme ve denetimlerini sürdürüyor.

Bakan Soylu'nun başkanlığında Giresun Valiliği'nde, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı da gerçekleştirildi. Soylu ve Kurum, Dereli ilçesinin yanı sıra, bölgede kayıpları arama çalışmaların ilişkin son durumu da denetleyecek.

Kurum, Dereli ilçesinde düzenleyeceği basın toplantısında yeni konutların inşasına ilişkin bilgi paylaşacak.

KAYIPLAR ARANIYOR

Öte yandan sel felaketinde kaybolan operatör Ali Akbulut, Umut Cantürk, Davut ile Emine Akgün’ü arama çalışmaları da sürüyor.

Çevre illerden takviyeye gelen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT ve belediye ekipleri dere yataklarını karış karış tarıyor.

Dalgıç ekipleri de su altını tarayarak, dere yataklarında kayıplardan iz arıyor. Ekipler ayrıca Karadeniz'de de arama çalışmaları yürütüyor.

Kadavra köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda yaklaşık 300 kişilik personel görev alıyor.