Derinlemesine bir sonbahar temizliği için ipuçları

Bahar temizliği her ne kadar gerekli ise, evimizi sonbahar ve kış mevsimine göre temizlemek de oldukça önemlidir. Peki derinlemesine bir sonbahar temizliği nasıl yapılır? İşte ipuçları...

Havaların soğumasyla beraber evlerimizde camlar kapalı oturmaya başladık. Her ne kadar günlük havalandırsak da evin temiz olması, rutubet ve bakterileri en aza indirmek ve yok etmek açısından oldukça önemli.

Bütün kadınların en çok zorlandığı şeylerden biri mevsim geçişlerinde yapılan genel temizliklerdir. Bunlardan biri de sonbahar temizliği ve sonbahara geçiş döneminde halıları sermeden önce yapılması gereken dip köşe temizlik bazen zor ve sıkıcı bir hal alabiliyor. Genel mevsimsel temizlik yaparken zamandan kazanmak ve pratik yöntemleri kullanarak temizliği daha keyifli hale getirebilirsiniz.

Sonbahar temizliğinde yaz aylarında her tarafa giren tozların temizliğini yaparken yazdan kalan eşyaların da kaldırılması temizliği daha kolay hale getirebilir. Yağmurların yavaş yavaş başlamasıyla birlikte gelen sonbahar mevsiminde evinizi temizlemek için uygulayacağınız birkaç püf noktasıyla evinizi pırıl pırıl yapabilirsiniz.

İlk yapacağınız şeylerden biri, temizlenecek bütün odaları toplamak ve düzenlemek olmalıdır. Böylelikle oyalanmadan temizlik işine daha hızlı giriş sağlayabilirsiniz. Kullanacağınız bütün temizlik malzemelerini bir gün önceden hazır etmeniz işlerinizi daha da kolaylaştırabilir. Peki hijyenik bir ev temizliği için yapılması gerekenler nelerdir? İşte detaylar:

EN ÖNEMLİ KURAL EVİN HAVALANDIRILMASI

Kış mevsiminde özellikle evimizde fazla havalandırma yapamıyoruz. Dolayısıyla mikropların da en çok sevdiği yerler nemli, tozlu ve havasız ortamlardır. Bundan dolayı öncelikle evimizi bol bol havalandırmalı, hatta çok az havalandırdığımız odaların dahi haftada en az 3-4 kere camlarını açıp havalandırmalıyız. Böylece içerideki bayatlamış hava yerini taze havaya bırakacaktır. Unutmayalım; temizlik demek aslında biraz da temiz hava demektir.

KULLANMADIĞINIZ TÜM FAZLALIKLARDAN KURTULUN

Mevsim geçişlerinde yapılan temizliklerde en çok kolaylık sağlayan şey ortalıkta olan ve kullanılmayan bütün fazlalıkları oradan kaldırmaktır. Kullanmadığınız her türlü kıyafet, ayakkabı ve çantalar, işinize yaramayan cam eşyalar, biriken boş piller, bozuk teknolojik aletler... Bazısını ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz birine vererek, bazısını geri dönüşüme atarak, hem sadeleşip hem çevreye katkıda bulunabilirsiniz.

TEMİZLİĞE PLANLI BAŞLAYIN

Fazla malzemelerden kurtulduktan sonra bütün odalarda dağınık olan alanları derleyip toplayın. Ardından temizlik yapmak için kendinize plan yapın. İlk olarak nereden başlayacağınıza karar verin. Salondan başlayın ve salonda bulunan bütün rafların üzerinde biriken tüm tozları en ince ayrıntısına kadar temizleyin.

Pencere çerçevelerinde tozunu alıp güzelce silin. Ardından koltukların kılıflarını çıkarabiliyorsanız çıkarıp, çamaşır makinesine atın. Eğer çıkmıyorsa direkt silme işlemine geçin. Bütün koltukların üstünü silin.

Daha sonra süpürge makinesi ile yerde olan halıları süpürüp kaldırın. Halıları yıkamanız ya da imkanınız varsa yıkatmanız, temiz bir ev için önde gelen kurallarından biridir, unutmayın. Duvarları silmek için temiz bir su ver temizleyici kullanabilirsiniz. Salonda bulunan lamba ve abajurları silme işlemini yapın. Yerleri süpürüp koltukların arkasını çekin. Son olarak iyice her tarafı silip salondan çıkabilirsiniz.

MİKROPLAR KAPI VE LAVABOLARDAN BULAŞIYOR

Kış aylarında hemen hemen her uzmanın en çok uyardığı konulardan biridir. Elle temasla geçen mikroplar adeta kabusumuz oluyor. İşte evde, özelikle okula giden çocuklarınız varsa, kapı ve lavaboları mutlaka her gün temizleyiniz. Özellikle kapı kolları ve lavabo bataryaları en çok dokunulan yerler olduğu için bu kısımları sirkeli sudan faydalanarak ya da çamaşır suyu kullanarak temizlemek gerekir.

Tuvalet ve banyo temizliğini dip köşe yapmak için fayans temizliğiyle başlamanız işinizi daha da hızlandıracaktır. Daha sonra duşa kabini temizleyip bütün lekelerden arındırabilirsiniz. Banyo dolapların içini boşaltıp fazlalıklardan kurtulun ve silme işlemini unutmayın. Tuvaletin içine çamaşır suyu ve kireç çözücü koyup yıkamayı unutmayın.

HALILAR YIKANMALI

Halılar da en çok ölü deri hücrelerinin, yiyecek parçalarının, farklı döküntülerin olduğu kısımdır. Sonbahar ve kış aylarının başlangıcında halıları yıkatma şansımız olmasa da haftada bir defa da olsa üzerine karbonat dökerek süpürge yardımı ile temizleyiniz. Karbonatı halınızın hatta koltuklarınızın üzerine serpip, bir 5-10 dk. bekledikten sonra süpürge ile temizleyin. İçerisinde birikmiş tüm canlı bakteriler yok olacaktır.

MUTFAK TEMİZLİĞİ İÇİN SIRALAMA ÖNEMLİ

Mutfak temizliğine geçtiğinizde direkt dolapların içini boşaltıp yağ çözücüyle silin. Sildikten sonra dolapların içini yerleştirin. Daha sonra bulaşık makinesi, fırın ve buzdolabının arkasını temizleyin. Ardından alt dolapları temizleyip mutfak duvarlarını her tarafını silin. Mutfak perdesi ve mutfak halısını yıkamayı unutmayın.

CAM TEMİZLİĞİNDE PÜF NOKTALAR

Temiz camlar, bir evin temiz olduğunu gösteren en önemli faktörlerdendir. Cam silerken dikkat etmeniz gereken ilk şey, camları yukarıdan başlayıp aşağıya doğru silmenizdir. Böylelikle temizlediğiniz camların su damlalarıyla yeniden kirlenmesini engellersiniz. Cam silerken dışarısını enine, içini boyuna (ya da tam tersi) hareketlerle silin. Böylece temizlenen camların nerede kaldığını daha kolay görürsünüz.

Camlarınız çok kirliyse, sabunlu bez, durulama bezi ve kurulama bezi olacak şekilde 3 ayrı bez kullanmalısınız ki camlarınız tam anlamıyla temizlensin ve pırıl pırıl olsun.

YATAK ODASI TEMİZLİĞİNDE YASTIK VE YORGANLAR ÖNCELİKLİ

Her gün kullandığımız demirbaş eşya olan yastıkları tamamen kılıfından çıkarıp 60 derecede karbonat, beyaz sabun ve sirke üçlüsü ile yıkamalıyız ki üzerinde oluşan bakteriler temizlensin. Yastığı yüksek derecede yıkamak mümkün değilse kısa programda da olsa yıkamalı, kılıfını yüksek derecede yıkamalıyız. Yorganlar ve battaniyeler de aynı şekilde yıkanmalı ya da havalandırılmalıdır. Yorgan ve battaniye yıkamak makineleri bozabileceği için, bu konuda kuru temizlemelerden yardım alabilirsiniz.

Yatak odasını temizliğinde ilk olarak toz alma işlemiyle başlayın. Daha sonra nevresim takımlarını kaldırıp yıkayın. Yatağın altını çekmeyi unutmayın. Gardıroplardaki yazlık giysileriniz kaldırıp baharlık kıyafetlerinizi yerleştirip dolaplarınızı silebilirsiniz.

Tüm bunları yaptıysanız, tiril tiril bir eviniz oldu! Tadını çıkarın...