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    Dev su aygırı, nehri geçen erkek aslanlara saldırdı

    Botswana'da kaydedilen görüntülerde, su aygırı, tek başına aslanlara karşı koydu.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2022 - 10:52
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 10:56
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    Dev su aygırı, nehri geçen erkek aslanlara saldırdı

    Aslanlar, ormanın kralları olarak anılırken, su aygırları da çok tehlikeli hayvanlar olarak biliniyor.

    Su aygırları, özellikle suya yaklaşıldığında daha tehlikeli bir hal alıyor.

    Aslanlarla su aygırının karşılaşması

    Nehri geçmekle meşgul 4 aslan, bölgede söz sahibi olan su aygırlarıyla karşılaştı.

    Kızgın su aygırlarından biri, aslanların kendi bölgelerine girmesi üzerine saldırıya geçti.

    Tehlikeyi fark eden iki aslan nehri geçmeyi başardı. Aslanlardan biri nehrin kıyısında beklerken, su içindeki bir başka aslan da saniyelerle sudan çıkmayı başardı.

    Güçlükle sudan çıktı

    Ancak o hayvanlardan biri, su aygırı tarafından kısa süreli saldırıyla karşı karşıya kaldı. Korkuya kapılan aslan, güçlükle sudan çıkarak bölgeden uzaklaştı.

    Su içinde yaşanan kovalamaca, Botswana'da kameraya yansıdı.

    Dev su aygırı nehri geçen erkek aslanlara saldırdı ViDEO

    Dev su aygırı, nehri geçen erkek aslanlara saldırdı #1

    Dev su aygırı, nehri geçen erkek aslanlara saldırdı #2

    Dev su aygırı, nehri geçen erkek aslanlara saldırdı #3


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