Dev su aygırı, nehri geçen erkek aslanlara saldırdı

Botswana'da kaydedilen görüntülerde, su aygırı, tek başına aslanlara karşı koydu.

Aslanlar, ormanın kralları olarak anılırken, su aygırları da çok tehlikeli hayvanlar olarak biliniyor.

Su aygırları, özellikle suya yaklaşıldığında daha tehlikeli bir hal alıyor.

Aslanlarla su aygırının karşılaşması

Nehri geçmekle meşgul 4 aslan, bölgede söz sahibi olan su aygırlarıyla karşılaştı.

Kızgın su aygırlarından biri, aslanların kendi bölgelerine girmesi üzerine saldırıya geçti.

Tehlikeyi fark eden iki aslan nehri geçmeyi başardı. Aslanlardan biri nehrin kıyısında beklerken, su içindeki bir başka aslan da saniyelerle sudan çıkmayı başardı.

Güçlükle sudan çıktı

Ancak o hayvanlardan biri, su aygırı tarafından kısa süreli saldırıyla karşı karşıya kaldı. Korkuya kapılan aslan, güçlükle sudan çıkarak bölgeden uzaklaştı.

Su içinde yaşanan kovalamaca, Botswana'da kameraya yansıdı.

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