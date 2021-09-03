'Blu Saphire' isimli dev yolcu gemisi 7 saatliğine Marmaris'e demirledi. 446 turist ve 196 mürettebat ile Marmaris'e gelen gemi, bugün akşam saatlerinde ilçeden ayrılacak.

Koronavirüs salgını turizmi olumsuz anlamda etkilemişti ancak aşının bulunmasıyla birlikte hareketlilik arttı.

Uzun süre evlerde kapalı kalan vatandaşlar, turizm için çeşitli yerleri ve yolculukları tercih etmeye başladı.

Bu yolcukların arasında en favori olan mavi tur olurken, 'Blu Saphire' isimli dev yolcu gemisi Aydın'ın Kuşadası ilçesine oradan ise Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

7 SAATLİĞİNE MARMARİS'E DEMİRLEDİ

Dev yolcu gemisi Marmaris ilçesinde bulunan gümrüklü limana demir attı.

Bahama Bayraklı yolcu gemisi, 446 turist ve 196 mürettebat ile 7 saat için Marmaris’e geldi.

Sabah saatlerinde ilçeye gelen gemideki yolcuların, bugün akşam saatlerinde ilçeden ayrılacağı öğrenildi.

Dev yolcu gemisi 446 turist ile Marmaris'e geldi VİDEO