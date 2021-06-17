Devin Booker Fenerbahçe Beko'da: Devin Booker kimdir?

Fenerbahçe Beko, son olarak Khimki formasını terleten Devin Booker ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından sporseverler, Devin Booker kimdir? sorusunu gündeme taşıdı.

Turkish Airlines EuroLeague’deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, yeni sezon öncesindeki ilk transferini duyurdu.

Sarı Lacivertli ekip, son iki sezonunu Khimki Moskova'da geçiren ABD'li pivot Devin Booker ile iki yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından sarı lacivertli takımın hayranları, Devin Booker hakkında araştırmalarına başladı.

Amerika'da başladığı basketbol kariyerini, Avrupa'da sürdüren Booker; Bayern Münih, Elan Chalon, JL Bourg gibi takımların kadrosunda yer aldı ve son olarak Khimki formasını terletti.

Peki Devin Booker kimdir, kaç yaşında? İşte, Devin Booker hakkında bilgiler...

DEVIN BOOKER KİMDİR?

28 Şubat 1991 tarihinde dünyaya gelen Devin Booker, Güney Carolina'da bulunan Union County Lisesi'nde lise basketbolu oynayarak kariyerine ilk adımı attı.

Liseden sonra kolej basketboluna adım atan Booker, 2009-2013 yılları arasında Clemson Üniversitesi’nin basketbol takımı olan Clemson Tigers formasını terletti.

2013-14 sezonunda Avrupa'nın yolunu tutan Booker, ilk kontratını Fransa'da Sluc Nancy takımıyla yaparken, aynı yıl Fransız 2. Lig kulübü JL Bourg'a transfer oldu. 2013-14 LNB Pro B sezonunda MVP adayları arasında yer aldı.

2014-15 sezonunu da burada tamamlayan Booker, 2015-16'da ise yine Fransa temsilcisi ES Chalon-sur-Saone ekibine geçti. Amerikalı pivot, 2015-16 sezonunda gösterdiği performansla Fransa Ligi'nin en değerli oyuncusu seçildi.

2015 yılında Fransız 1. Lig kulübü Élan Chalon’a katıldı ve burada Chalon’un üçüncü sırada bitirdiği FIBA Avrupa Kupası’nda da oynadı. 2015-16 LNB Pro A sezonunda, ligin En Değerli Oyuncusu unvanını elde etti.

Booker, 2016 yılında NBA Yaz Ligi için New York Knicks'e katılmayı kabul etti ve 2016-17 sezonunda ülke değiştirerek Almanya'ya geçti ve Bayern Münih ekibine katıldı.

Burada 2018-19 sezonunun sonuna dek forma giyen Booker, 2019-20'de ise Khimki Moskova'ya transfer oldu. Son iki yıldır Khimki forması giyen 30 yaşındaki pivot, Bayern Münih ile bir, Khimki Moskova'yla da iki sezon Euroleague tecrübesi yaşadı.

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