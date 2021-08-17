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- Devler ligi başlıyor! Şampiyonlar Ligi play-off maçları ne zaman oynanacak?
Devler ligi başlıyor! Şampiyonlar Ligi play-off maçları ne zaman oynanacak?
- Haber Merkezi
- 17.08.2021 - 19:16
- Güncelleme : 17.08.2021 - 19:20
Devlerin boy gösterdiği UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçları başlıyor.
Avrupa'da en iyilerin bir araya geldiği Şampiyonlar Ligi'nde, play-off turunun ilk ayağı nefes kesen mücadelelere sahne olacak.
Her karşılaşması heyecanla takip edilen Şampiyonlar Ligi maçlarını kaçırmak istemeyenler ise "Şampiyonlar Ligi play-off maçları ne zaman oynanacak?" sorusunu araştırıyor.
Peki, Şampiyonlar Ligi’nde play-off maçları ne zaman oynanacak?
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?
Play-off turunda tamamı TSİ 22.00’de başlayacak maçlar şu şekilde;
17 Ağustos Salı
Monaco (Fransa) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
Sheriff Tiraspol (Moldova) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
Salzburg (Avusturya) - Brondby (Danimarka)
18 Ağustos Çarşamba
Benfica (Portekiz) - PSV Eindhoven (Hollanda)
Malmö (İsveç) - Ludogorets (Bulgaristan)
Young Boys (İsviçre) - Ferencvaros (Macaristan)