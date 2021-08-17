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    Devler ligi başlıyor! Şampiyonlar Ligi play-off maçları ne zaman oynanacak?

    UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu maçları başlıyor. Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemeyi özleyenler ise "Şampiyonlar Ligi’nde play-off maçları ne zaman oynanacak?" sorusunu gündeme getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2021 - 19:16
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 19:20
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    Devler ligi başlıyor! Şampiyonlar Ligi play-off maçları ne zaman oynanacak?

    Devlerin boy gösterdiği UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçları başlıyor.

    Avrupa'da en iyilerin bir araya geldiği Şampiyonlar Ligi'nde, play-off turunun ilk ayağı nefes kesen mücadelelere sahne olacak.

    Her karşılaşması heyecanla takip edilen Şampiyonlar Ligi maçlarını kaçırmak istemeyenler ise "Şampiyonlar Ligi play-off maçları ne zaman oynanacak?" sorusunu araştırıyor.

    Peki, Şampiyonlar Ligi’nde play-off maçları ne zaman oynanacak?

    ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

    Play-off turunda tamamı TSİ 22.00’de başlayacak maçlar şu şekilde;

    17 Ağustos Salı

    Monaco (Fransa) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

    Sheriff Tiraspol (Moldova) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

    Salzburg (Avusturya) - Brondby (Danimarka)

    18 Ağustos Çarşamba

    Benfica (Portekiz) - PSV Eindhoven (Hollanda)

    Malmö (İsveç) - Ludogorets (Bulgaristan)

    Young Boys (İsviçre) - Ferencvaros (Macaristan)

    Devler ligi başlıyor! Şampiyonlar Ligi play-off maçları ne zaman oynanacak? #1

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