Devler ligi başlıyor! Şampiyonlar Ligi play-off maçları ne zaman oynanacak?

Devler ligi başlıyor! Şampiyonlar Ligi play-off maçları ne zaman oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu maçları başlıyor. Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemeyi özleyenler ise "Şampiyonlar Ligi’nde play-off maçları ne zaman oynanacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Devlerin boy gösterdiği UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçları başlıyor.

Avrupa'da en iyilerin bir araya geldiği Şampiyonlar Ligi'nde, play-off turunun ilk ayağı nefes kesen mücadelelere sahne olacak.

Her karşılaşması heyecanla takip edilen Şampiyonlar Ligi maçlarını kaçırmak istemeyenler ise "Şampiyonlar Ligi play-off maçları ne zaman oynanacak?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Şampiyonlar Ligi’nde play-off maçları ne zaman oynanacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Play-off turunda tamamı TSİ 22.00’de başlayacak maçlar şu şekilde;

17 Ağustos Salı

Monaco (Fransa) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Sheriff Tiraspol (Moldova) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Salzburg (Avusturya) - Brondby (Danimarka)

18 Ağustos Çarşamba

Benfica (Portekiz) - PSV Eindhoven (Hollanda)

Malmö (İsveç) - Ludogorets (Bulgaristan)

Young Boys (İsviçre) - Ferencvaros (Macaristan)