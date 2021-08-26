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- Devler liginde heyecan devam ediyor! Şampiyonlar Ligi play-off turunda hangi maçlar oynandı?
Devler liginde heyecan devam ediyor! Şampiyonlar Ligi play-off turunda hangi maçlar oynandı?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında 3 maç oynandı ve sonuçlar belli oldu. Maçları takip edemeyenler ise oynanan maçları ve skorları merak ediyor.
- Haber Merkezi
- 26.08.2021 - 17:40
Şampiyonlar Ligi heyecanı tüm hızıyla devam ederken, play-off turundaki 3 rövanş maçı sona erdi.
Rövanş maçlarının sona ermesinin ardından, Beşiktaş'ın torbası belli oldu.
Bunun akabinde, Şampiyonlar Ligi'ndeki rövanş maçlarını takip edemeyenler ise skorları merak ediyor.
Futbolseverler, "Şampiyonlar Ligi play-off turundaki maçların sonuçları ne oldu?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turundaki maçların sonuçları ne oldu?
ŞAMPİYONLAR LİGİ RÖVANŞ MAÇLARININ SONUÇLARI
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında üç maç yapıldı.
Rakiplerini eleyen Benfica, Malmö ve Young Boys grup aşamasına yükseldi. Alınan sonuçlar ise şu şekilde;
- PSV Eindhoven - Benfica: 1-2, 0-0
- Ludogorets - Malmö: 0-2, 2-1
- Ferencvaros - Young Boys: 2-3, 2-3