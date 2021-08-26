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Devler liginde heyecan devam ediyor! Şampiyonlar Ligi play-off turunda hangi maçlar oynandı?

Devler liginde heyecan devam ediyor! Şampiyonlar Ligi play-off turunda hangi maçlar oynandı?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında 3 maç oynandı ve sonuçlar belli oldu. Maçları takip edemeyenler ise oynanan maçları ve skorları merak ediyor.