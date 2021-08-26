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    Devler liginde heyecan devam ediyor! Şampiyonlar Ligi play-off turunda hangi maçlar oynandı?

    UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında 3 maç oynandı ve sonuçlar belli oldu. Maçları takip edemeyenler ise oynanan maçları ve skorları merak ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2021 - 17:40
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    Devler liginde heyecan devam ediyor! Şampiyonlar Ligi play-off turunda hangi maçlar oynandı?

    Şampiyonlar Ligi heyecanı tüm hızıyla devam ederken, play-off turundaki 3 rövanş maçı sona erdi.

    Rövanş maçlarının sona ermesinin ardından, Beşiktaş'ın torbası belli oldu.

    Bunun akabinde, Şampiyonlar Ligi'ndeki rövanş maçlarını takip edemeyenler ise skorları merak ediyor.

    Futbolseverler, "Şampiyonlar Ligi play-off turundaki maçların sonuçları ne oldu?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turundaki maçların sonuçları ne oldu?

    ŞAMPİYONLAR LİGİ RÖVANŞ MAÇLARININ SONUÇLARI

    UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında üç maç yapıldı.

    Rakiplerini eleyen Benfica, Malmö ve Young Boys grup aşamasına yükseldi. Alınan sonuçlar ise şu şekilde;

    • PSV Eindhoven - Benfica: 1-2, 0-0
    • Ludogorets - Malmö: 0-2, 2-1
    • Ferencvaros - Young Boys: 2-3, 2-3

    Devler liginde heyecan devam ediyor! Şampiyonlar Ligi play-off turunda hangi maçlar oynandı? #1

     

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