Devlet Hava Meydanları İşletmesi personel alacak! DHMİ personel alımı iş başvurusu 2021

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne (DHMİ) personel alımı için 9 Temmuz 2021 tarihinde başlayan başvuru işlemleri devam ediyor. İşte DHMİ personel alımı başvuru şartları..

Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ((DHMİ) 10 personel alım ilanı dikkat çekti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere KPSS puan şartı ile 10 personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Alımı yapılacak personellerin Asistan Kava Trafik Kontrolörü olarak alınacağı açıklanırken, hangi şehre kaç kişi alınacağı da belirtildi. Peki DHMİ personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte detaylar...

DHMİ PERSONEL ALIM İLANI 2021

DHMİ'den yapılan resmi duyuruda Asistan Hava Trafik Kontrolörü unvanı için alım yapılacağı belirtildi. Söz konusu alıma başvuru yapmak isteyen adayların KPSS en az 70 puan şartının yanı sıra lisans mezuniyeti ve diğer şartları da yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ

9 Temmuz 2021 tarihinde başlayan başvurular, 26 Temmuz 2021 günü mesai bitiminde sona erecek. Sınava girmek isteyen adayların 09 Temmuz 2021-26 Temmuz 2021 tarihleri arasında Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurmaları gerekmektedir.

Adayların talep edilen bütün belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir. Sınav sonuçları Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

DHMİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

d) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

f) Son başvuru tarihi itibarıyla, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca KPSSP3 puan türünden yetmiş ve üzeri puan almış olmak.

SINAVA KATILACAK ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

a) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

b) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Sağlık Talimatı (SHT-MED) hükümlerine göre yetkili hastane tarafından düzenlenecek Sınıf 3 Sağlık Sertifikası almak (Yetkili hastaneler Kuruluşun resmi internet sitesinde -https://www.dhmi.gov.tr- duyurulacak olup, detaylı bilgiler anılan talimatta bulunmaktadır.),

c) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye gönderilir ve hakem hastanece verilecek nihai rapor sonucuna göre işlem tesis edilir. Adaylar bilgisayar destekli sınavı veya yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)

d) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge (26.07.2016 tarihinden sonraki belgeler geçerlidir.).

e) Geçerli bir hava trafik kontrolör lisansına sahip olmak. (Bknz.: ''SHY 65-01 Hava Trafik Kontrolör Hizmetleri Personeli Lisans Değerlendirme Yönetmeliği'')