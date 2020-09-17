Devlet Su İşleri (DSİ) lise mezunu personel alım başvuru yapma ekranı! İŞKUR, DSİ personel başvurusu yapma

İŞKUR, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) lise mezunu personel alımı yapılacağına dair bir ilan yayımladı. DSİ'ye en az lise mezunu personel alım başvuruları başladı. İŞKUR DSİ personel başvuru şartları neler?

Devlet Su İşleri (DSİ) en az lise mezunu personel alımı için düğmeye bastı!

İŞKUR üzerinden yayınlanan yeni ilanın ardından, 'DSİ'ye personel alımı için başvuru koşulları neler? DSİ'ye personel alımı için KPSS şartı aranıyor mu? İŞKUR üzerinden DSİ'ye personel alımı başvuruları nasıl yapılır?' sorularının cevabı da merak konusu oldu.

KİMLER İŞKUR ÜZERİNDEN DSİ'YE PERSONEL OLMAK İÇİN BAŞVURABİLİR?

Yayımlanan ilana göre Devlet Su İşleri en az lise mezunu personel alımı yapacağını ve başvuruların başladığını duyurdu. Yapılacak olan personel alımında adayların aşağıda belirtilen şartları taşımış olması gerekiyor.

YALNIZCA ENGELLİLER Mİ BAŞVURABİLİR?

Yayımlanan ilanda, alımlara sadece kişisel durumu "Engelli" olan adayların başvurabileceği ifade edildi.

DSİ İŞKUR üzerinden yayımladığı personel alım ilanında başvuruda bulunmak isteyen adaylarda KPSS şartının aranmadığını belirtti. Puantör kategorisinde DSİ 13. Bölge Saymanlık Müdürlüğü'ne yapılacak olan alımların detayları haberimizde..

DSİ, kadrolu personel alımında, başvurular başlamış olup, 21 Eylül tarihinde sona erecektir. Koronavirüs salgını sebebiyle başvurular İŞKUR üzerinden online olarak yapılacaktır.

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından organize edilen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.

6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir

7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır

10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

Yayımlanan DSİ engelli personel alımında detayları incelemek ve başvuru yapmak için TIKLAYIN

DSİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BRİMLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE LİSE MEZUNU ENGELLİ PUANTÖR MESLEĞİNDE BİR İŞÇİ ALINACAK OLUP FİRMA VE VE KURUMLARDA DAHA ÖNCE SATIN ALMA BİRİMLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLMASI VE SGK PRİM DÖKÜMÜ İLE BELGELENDİRMESİ İSTENECEKTİR.

** BİLGİSAYAR SERTİFİKASI BULUNMASI GEREKMEKTEDİR.