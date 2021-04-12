Dezenfektan orucu bozar mı? Diyanet'ten dezenfektan ve kolonya açıklaması..

Dezenfektan orucu bozar mı? Diyanet'ten dezenfektan ve kolonya açıklaması..

Pandemi ile birlikte hayatımızın vazgeçilmez parçası haline gelen dezenfektan, kolonya ve diğer alkol bazlı antibakteriyeller orucu bozar mı merak ediliyor.

Koronavirüsle mücadeledeki en büyük tedbirimiz olan maske ve dezenfektanlar hayatımızın büyük bir parçası olmuş durumda.

Bulaştan korunmak için ise pek çok vatandaş gün içerisinde alkol bazlı dezenfektan veya kolonya ürünlerini sıklıkla kullanıyor.

Ramazan ayının gelmesiyle de Müslümanlar, bu tarz alkol içeren temizlik ürünlerinin orucu bozup bozmayacağını merak ediyor.

Peki dezenfektan veya kolonya orucu bozar mı? İşte yanıtı..

DEZENFEKTAN ORUCU BOZAR MI?

Dezenfektanların içerisinde alkol olduğu biliniyor. Korona virüsünün yayılmasını engellemek için de ellerin sık sık yıkanması veya dezenfektan ile temizlenmesi gerekiyor.

'Alo Fetva Hattı' görevlileri, tüketilen ve sarhoşluk veren alkolle bu alkolün karıştırılmaması gerektiğine dikkat çekerek kolonya ve dezenfektanın hijyen amaçlı kullanılmasının bir mahsuru olmadığını ifade etti.

ALKOL BAZLI TEMİZLEYİCİLER ORUCU BOZAR MI?

Diyanete göre; İspirto, kolonya vb. sıvılarla, temizlik amacıyla üretilen alkollü maddelerin içilmesi haram olmakla birlikte (Buhârî, Edep, 80; Müslim, Eşribe, 73), temizlikte kullanılmaları caizdir. Namaz kılmadan önce bu ürünlerin sürüldüğü yerlerin yıkanması da gerekmez (Kâsânî, Bedâî’, V, 115; Elmalılı, Hak Dini, II, 763-764).