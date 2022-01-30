Dibi tuttu diye üzülmeyin! Yanmış tavayı patates ve tuzla ovup bekleyin...

Dibi tuttu diye üzülmeyin! Yanmış tavayı patates ve tuzla ovup bekleyin...

Mutfakta istenmeyen kazalar, her daim yaşanabilir. Tencerenin dibinin tutması gibi... Peki yanmış tencere nasıl temizlenir? İşte patatesle tencere temizliği...

Minik bir dalgınlık, mutfaktan yanık kokularının gelmesine neden olabilir.

Yemeğin ziyan olması bir yana, en sevdiğiniz tencere veya tavanız da harap olabilir.

Aklınıza ilk olarak çöpe atmak fikri geliyorsa, durun...

Genellikle her evde bulunan patates ile yanmış ve dibi tutmuş tencereleri eski haline çevirmek mümkün.

Peki patates ile tencere nasıl temizlenir? İşte izlemeniz gereken adımlar...

PATATES İLE TENCERE TEMİZLEME

Yanmış tencerelerinizden umudu kesmeden önce mutlaka çiğ patatesle temizlemeyi deneyin. Dibi yanmış tencereye önce biraz tuz dökün ve bekleyin.

Bir süre bekledikten sonra yanmış bölgeleri ikiye böldüğünüz patates ile ovalayın.

Tencerenizi suyla yıkadıktan sonra ihtiyaç duyarsanız işlemi tekrar edin. Tuz etkili olmadıysa karbonat ile de deneyebilirsiniz.

Demirdöküm tava temizliği için de aynı yöntem kullanılabilir.