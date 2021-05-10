- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Dicle Nehri'nde binlerce balık telef oldu
Dicle Nehri'nde binlerce balık telef oldu
Diyarbakır’ın Çınar ilçesindeki Dicle Nehri kenarında binlerce ölü balık kıyıya vurdu.
- İHA
- 10.05.2021 - 10:27
- Güncelleme : 10.05.2021 - 11:07
Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Başaklı köyü ve Ortaviran Mahallesi’nden geçen Dicle Nehri'nde, son günlerde binlerce balık telef olup kıyaya vurdu.
Ölü balıklar mahallelide endişeye neden oldu.
İNCELEME BAŞLATILDI
Çocuklarını nehir kenarına gönderemeyen vatandaşlar, yetkililerden balık ölümlerinin incelenmesini istedi.
Yetkililer sudan numune alarak inceleme başlattı.
Dicle Nehri'nde binlerce balık telef oldu VİDEO