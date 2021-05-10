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    Dicle Nehri'nde binlerce balık telef oldu

    Diyarbakır’ın Çınar ilçesindeki Dicle Nehri kenarında binlerce ölü balık kıyıya vurdu.
    • İHA
    • 10.05.2021 - 10:27
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 11:07
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    Dicle Nehri'nde binlerce balık telef oldu

    Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Başaklı köyü ve Ortaviran Mahallesi’nden geçen Dicle Nehri'nde, son günlerde binlerce balık telef olup kıyaya vurdu.

    Ölü balıklar mahallelide endişeye neden oldu.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Çocuklarını nehir kenarına gönderemeyen vatandaşlar, yetkililerden balık ölümlerinin incelenmesini istedi.

    Yetkililer sudan numune alarak inceleme başlattı.

    Dicle Nehri'nde binlerce balık telef oldu VİDEO

    Dicle Nehri nde binlerce balık telef oldu #1

    Dicle Nehri nde binlerce balık telef oldu #2

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