Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme neden yok? Vazgeçme'nin yayın saati mi değişti?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme neden yok? Vazgeçme'nin yayın saati mi değişti?

Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı neden yayınlanmadı? Müge Anlı'nın programının başlamasıyla Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin reytingleri düştü ve yayın saati değişti.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının pazartesi günü her zamanki saatinde yayınlanmaması ile Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı yayından mı kaldırıldı?' sorusu akıllara geldi.

Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başlamasının ardından reyting düşüşü yaşadı.

DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME YAYINDAN KALKTI MI?

Reytingleri düşen Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının yayınlanmamasının ardından, 'program yayından mı kaldırıldı' sorusunun cevabı merak edilmişti.

YAYIN SAATİ DEĞİŞTİ

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı yayından kaldırılmadı, ancak Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başlamasının ardından düşen reytingler nedeniyle Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin yayın saati değişti.

DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME SAAT KAÇTA?

Daha önce saat 09.30'da yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme, 31 Ağustos Pazartesi tarihinden itibaren saat 15.15'te yayınlanacak.

Müge Anlı'nın ekranlara dönmesinden sonra henüz yayınlanmasından 2 hafta geçen ve reytingleri düşen Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı hakkında önemli bir karar alındı.

YAYIN SAATİ NEDEN DEĞİŞTİ?

Show TV'de ekranlarında 2. haftasını geride bırakan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının yayın saatinde değişiklik yaşandı.

Peki, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı hangi gün ve saat kaçta yayınlanacak? İşte, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının yayın günleri ve hangi saatlerde yayınlandığı...

DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME HANGİ GÜNLER OLACAK?

Önceden saat 09.30'da yayınlanan program, 31 Ağustos Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün yeni yayın saati 15.15'te Show TV ekranlarında olmaya devam edecek.

REYTİNGLERDE İLK 100'E GİREMEDİ

Geçtiğimiz hafta Müge Anlı'nın ekrana dönmesiyle Arslan'ın programı, reyting sıralamasında ilk 100'e girememişti.