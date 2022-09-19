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    Didim yazın son demlerini yaşıyor: Sahile akın ettiler

    Eylül ayı kış sezonunun sinyallerini verirken, Didim'de hava 30 derecede seyretti. Güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi.
    • 19.09.2022 - 16:06
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 16:49
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    Didim yazın son demlerini yaşıyor: Sahile akın ettiler

    Aydın'ın Didim ilçesinde deniz keyfi devam ediyor.

    Eyül ayında, ilçedeki hava sıcaklığı 30 derece civarında seyrediyor.

    Altınkum Plajı doldu

    Son güneşli günlerin tadını çıkarmak isteyen kişiler, Altınkum Plajı'na akın etti.

    Yerli ve yabancı turistler denizin son demlerini yaşadı.

    Deniz keyfi yapan kişilerin yanı sıra, bir başka kesim de Yalı Caddesi’nde yürüyüş yaparak açık mekanlarda güzel havanın tadını çıkardı.

    Didim yazın son demlerini yaşıyor: Sahile akın ettiler #1

    Didim yazın son demlerini yaşıyor: Sahile akın ettiler #2

    Didim yazın son demlerini yaşıyor: Sahile akın ettiler #3


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