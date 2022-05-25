Petrol
110.77
0.07%
Euro
17.4556
0.92%
Dolar
16.3606
1.77%
Altın
972.43
0.64%
Borsa
2418
0.00%
Bitcoin
485.317
1.67%
BTXN Coin
13.33
0.22%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Didim'de 11 plaja mavi bayrak

    Aydın'ın önemli turizm kentlerinden olan Didim’de bulunan 11 plaj ile bir marina, 2022 yılında mavi bayrak almaya hak kazandı.
    • 25.05.2022 - 17:55
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 18:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Didim'de 11 plaja mavi bayrak

    Mavi Bayrak Programı çerçevesinde 2022 yılında mavi bayrak almaya hak kazananların listesi belirlendi.

    4'ü halk 11 plaja mavi bayrak

    Açıklanan listede Didim’den 4’ü halk plajı olmak üzere 11 plaj ve 1 marina yer aldı.

    İHA'nın haberine göre; Oteller Önü Halk Plajı, Altınkum Halk Plajı, 3. Koy Halk Plajı ve Tavşanburnu Tabiat Parkı Halk Plajı’nın bir kez daha mavi bayrak kazanmasından gurur duyduklarını söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, şu ifadeleri kullandı:

    "Her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan kentimizin birçok plajı bir kez daha mavi bayrak ile taçlandırıldı. Didim’de turizmin ilerlemesi ve gelişmesi açısından çok önemli olan bu adım nedeniyle gururluyuz. Tabii bu mavi bayrakların kazanılmasında Didim Belediyesi ekiplerimizin çabaları, çalışmaları çok önemli. Kendilerine yoğun çabalarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Didimimizi bir adım daha öteye taşımak için Didimliler ile beraber çalışmaya devam edeceğiz."

    Didim de 11 plaja mavi bayrak #1


    İlginizi Çekebilir

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Jen Psaki, MSNBC ile anlaştı
    Dünya

    Jen Psaki, MSNBC ile anlaştı

    Dışişleri Bakanlığı lise mezunu sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru tarihleri ve şartları 2022
    Gündem

    Dışişleri Bakanlığı lise mezunu sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru tarihleri ve şartları 2022

    Görüş Bildir