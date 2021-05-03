Didim'de turist çırılçıplak yüzdü

Didim'de pandemi nedeniyle uygulanan tam kapanmada sahili sakin bulan bir turist denize çıplak girdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 4. gününde turizm kenti Aydın'da sessizlik hakimdi.

Kentte bazı termometreler 30 dereceyi gösterdi. Kısıtlama nedeniyle Aydınlılar ve yerleşik turistler evde kalırken, sahiller muaf turistlere kaldı.

Didim'deki dünyaca ünlü Altınkum plajının tadını az sayıdaki turist çıkardı.

ÇIPLAK YÜZDÜ

3 kilometrelik plaj eski günlerini ararken, sahili boş bulan kadın turist çırılçıplak denize girdi.

Bir süre yüzen turist sahilde güneşlendikten sonra oteline döndü.

Sıcak havaya rağmen polis ekipleri de yol uygulamalarına devam etti. Her aracı tek tek durduran ekipler sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Turist çırılçıplak yüzdü VİDEO