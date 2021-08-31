Diego Rossi kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi'nin futbol kariyeri

Fenerbahçe, Uruguaylı Diego Rossi'yle anlaşmaya varıldığını ve oyuncunun İstanbul'a davet edildiğini açıkladı. Peki Diego Rossi kimdir? İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi'nin kariyeri...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi.

Fenerbahçe sol kanat transferinde, güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan Uruguaylı Diego Rossi için Los Angeles FC ile anlaştı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada 23 yaşındaki oyuncunun İstanbul'a davet edildiği açıklandı. Bu gelişme sonrası sarı lacivertliler, Diego Rossi'nin hayatı ve kariyerine dair bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Profesyonel kariyerinde çıktığı 172 maçta 72 gol, 33 asistle oynayan Rossi, sol kanatın yanı sıra sağ kanat ve forvette de oynayabiliyor.

Peki Diego Rossi kimdir, kaç yaşında? Diego Rossi mevkisi ne, nereli ve hangi takımlarda oynadı? İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi'nin futbol kariyeri...

DİEGO ROSSİ KİMDİR?

Tam adı Diego Martin Rossi Marachlian olan yıldız oyuncu, 5 Mart 1998 tarihinde Uruguay'ın Montevideo şehrinde dünyaya gelmiştir. Futbola ülkesinin köklü ekiplerinden Penarol'da başlayan Diego Rossi, 2015/2016 sezonunda yılında A takım kadrosuna dahil edilmiştir.

İlk sezonunda 9 maça çıkan ve 2 gol atan Rossi, bir sonraki sezon takımın değişilmezleri arasına girmiştir. 42 maça çıkan sol kanat oyuncusu, 11 gol, 11 asistle sezonun en dikkat çekici performanslarından birisini sergilemiştir. Yıldız oyuncunun bu performansı transfer piyasasını da hareketlendirmiştir.

Penarol'da 2 lig şampiyonluğu yaşayan Rossi, ismi Avrupa ekipleriyle de anılmasına rağmen 2017/2018'de MLS ekibi Los Angeles FC'ye 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştur.

Amerika'daki ilk sezonunda 37 resmi maça çıkan ve 17 gol, 8 asistle skora katkı sağlayan Uruguaylı oyuncu, bir sonraki sezon 39 maçta 18 gol, 9 asistle oynamıştır. Skorer kimliğiyle ön plana çıkan 23 yaşındaki yıldız, 2019/20'de 26 maçta 18 gol, 2020/21'de ise 19 maçta 6 golle oynamıştır.

Profesyonel kariyerinde çıktığı 172 maçta 72 gol, 33 asistle oynamıştır. Uruguay U17, U20 ve U23 takımlarında oynayan, 13 gol atan Rossi, ülkesinin A Milli Takım formasını ise hiç giymemiştir.