Difüzyon ne demek? TDK difüzyon kelimesinin anlamı

Kökeni itibariyle Fransızca olan Difüzyon kelimesini ilk defa duyanlar, difüzyon ne demek, anlamı nedir sorularını araştırıyor. İşte TDK'ya göre difüzyon kelimesinin anlamı...

Türk Dil Kurumu'na göre Difüzyon kelimesinin anlamı merak edilirken bu kelime aslında gündelik dilde çokta sık duymadığımız bir kelimedir.

Difüzyon, moleküllerin yüksek konsantrasyon alanından düşük konsantrasyon alanına net hareketinin fiziksel sürecini ifade eder.

Difüzyon nedir, ne anlama gelir soruları merak edenler tarafından araştırılıyor. Peki difüzyon ne demek? İşte kelime anlamı..

DİFÜZYON NEDİR?

Difüzyon, maddelerin çok yoğun ortamdan, az yoğun ortama doğru kendiliğinden yayılmasıdır.Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik enerjilerine bağlı olarak rastgele hareketlerine denir.

Difüzyona olanak sağlayan kuvvet yoğunluk farkı olduğundan, difüzyon geçişi iki ortamın yoğunlukları eşitleninceye kadar devam eder.

Mürekkebin suda, kolonyanın havada, şekerin çayda, parfüm kokusunun oda içinde yayılması difüzyona örnektir.

Difüzyon, maddenin bütün hallerinde farklı hızda ve özellikte görülür.

Difüzyon, hayvan ve bitkilerde gerçekleşen birçok doğal olayda büyük önem taşır. Kandaki alyuvarlar, saf suya konulacak olursa, su hücre çeperinden alyuvarın içine dolarak hücrenin şişmesine ve patlamasına yol açar.Bu olaya hemoliz denir. Bitkilerin köklerinin suyu emmesi ve böbreklerde idrar oluşumu da geçişme olayı sayesinde gerçekleşir. Bitki hücrelerinin şişliği, hücre zarının iki yanındaki basınç farkı yüzündendir: Yoğunluğu yüksek olan hücrenin içine dolan su, şişmesine neden olur.

Difüzyon olayından, ciddi böbrek hastalıklarında kullanılan diyaliz makinesinde yaygın biçimde yararlanılır.

Difüzyonun temel düşüncelerinden birini oluşturan rastgele hareket etme ilk olarak kendi adını verdiği Brown Hareketi olarak ileri sürülmüştür. Onun bu rastgele hareketi için en iyi örnek, bir futbol sahasına doldurulan coşkulu insanların üzerlerine gönderilen bir topu elleriyle havaya doğru atmalarıdır. Topun yapacağı hareket tamamen rastgele ve çeşitli yönlerde olacaktır.

TDK DİFÜZYON KELİME ANLAMI

Difüzyon, Fransızca dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

TDK'ye göre difüzyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Geçişme

- Yayılım