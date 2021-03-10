Dijital çağın kaçırma korkusu: FOMO nedir?

Sosyal medyada arkadaşlarınızın neler yaptığından haberdar olma isteğine karşı koyamıyor ve sürekli onları takip etme ihtiyacı duyuyorsanız, sizde bir FOMO adayı olabilirsiniz. Peki FOMO nedir?

Sosyal medya hesaplarınızı sürekli kontrol etme ihtiyacı duyuyor musunuz? Bakmadığınız zaman kendinizi mutsuz ve huzursuz hissediyor musunuz? Sosyal medya platformlarında vakit geçirmek, sizin için uyumak, yemek kadar önemli mi? Yanıtlarınız “Evet” ise "Fear Of Missing Out" yani "Kaçırma Korkusu" belirtilerini gösteriyorsunuz demektir.

Fomo'ya yakalanmış kişiler sürekli yazı yazma, yorum yapma, konum bildirme, fotoğraf-bilgi paylaşma, diğerleri tarafından beğenilme isteği fazla ve aynı zamanda diğer kişilerin ne zaman-ne yaptığı, nereye-nasıl gittiği, kiminle-ne görüştüğü konusunda merak duygusu fazla olan kişilerdir.

GÜNDEMİ KAÇIRMA KORKUSU

"Gündemi Kaçırma Korkusu" adı da verilen bu rahatsızlık, başka korkuları da tetikliyor.

Örneğin, ya telefonun şarjı biterse? Ya bilgisayarda bir problem oluşursa? Hiperaktif dürtü bozukluğu yaşayan kişilerde, Z kuşağında daha sık rastlanıyor.

Bu yeni nesil "kaygı-durum bozukluğu", yaygın ruhsal sorunlara davetiye çıkarıyor.

FOMO'ya sahip kişiler, sürekli sosyal ağlarını kontrol eder. Hatta bu yüzden zaman kaybı yaşar, işleri aksayabilir, dersleri aksayabilir ya da uykusuz kalabilir. Araç kullanırken bile kontrol etmeye devam eder. Katılamadığı veya çağırılmadığı etkinliklerden dolayı olumsuz duygular hisseder, dışlanmışlık yaşar.

FOMO BELİRTİLERİ

Sık sık sosyal medya platformlarını kontrol etme isteği

Sürekli paylaşım yapma isteği

Sosyal medyada paylaşımların yeterince beğenilmemesi, talep görmemesi sonucunda oluşan onaylanmamış ve kabul edilmemiş olma hissi

Sürekli bir kişiyi, sayfayı veya grubu takip etme isteği

Yanında sürekli şarj cihazı, powerbank bulundurmak

Gece yatmadan önce tek tek bütün sosyal medya uygulamalarına girip çıkmak, e-postaları kontrol etmek ve sabah uyanıldığında ilk iş olarak yarı açık gözlerle yine bu işlemi yapmak

Aynı anda iki yerde (etkinlik, eğlence vb.) olmayı istemek

Günde 1 saatten fazla sosyal medyada vakit geçirme isteği

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Özellikle etkileşimli sosyal medya platformları ile ortaya çıkan beğenilme ve ilgi görme arzusu, gündemden kopmamayı da beraberinde getiriyor.