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- Dijital çağın kaçırma korkusu: FOMO nedir?
Dijital çağın kaçırma korkusu: FOMO nedir?
- Haber Merkezi
- 10.03.2021 - 17:25
- Güncelleme : 10.03.2021 - 17:26
Sosyal medya hesaplarınızı sürekli kontrol etme ihtiyacı duyuyor musunuz? Bakmadığınız zaman kendinizi mutsuz ve huzursuz hissediyor musunuz? Sosyal medya platformlarında vakit geçirmek, sizin için uyumak, yemek kadar önemli mi?
Yanıtlarınız “Evet” ise "Fear Of Missing Out" yani "Kaçırma Korkusu" belirtilerini gösteriyorsunuz demektir.
Fomo'ya yakalanmış kişiler sürekli yazı yazma, yorum yapma, konum bildirme, fotoğraf-bilgi paylaşma, diğerleri tarafından beğenilme isteği fazla ve aynı zamanda diğer kişilerin ne zaman-ne yaptığı, nereye-nasıl gittiği, kiminle-ne görüştüğü konusunda merak duygusu fazla olan kişilerdir.
GÜNDEMİ KAÇIRMA KORKUSU
"Gündemi Kaçırma Korkusu" adı da verilen bu rahatsızlık, başka korkuları da tetikliyor.
Örneğin, ya telefonun şarjı biterse? Ya bilgisayarda bir problem oluşursa? Hiperaktif dürtü bozukluğu yaşayan kişilerde, Z kuşağında daha sık rastlanıyor.
Bu yeni nesil "kaygı-durum bozukluğu", yaygın ruhsal sorunlara davetiye çıkarıyor.
FOMO'ya sahip kişiler, sürekli sosyal ağlarını kontrol eder. Hatta bu yüzden zaman kaybı yaşar, işleri aksayabilir, dersleri aksayabilir ya da uykusuz kalabilir. Araç kullanırken bile kontrol etmeye devam eder. Katılamadığı veya çağırılmadığı etkinliklerden dolayı olumsuz duygular hisseder, dışlanmışlık yaşar.
FOMO BELİRTİLERİ
- Sık sık sosyal medya platformlarını kontrol etme isteği
- Sürekli paylaşım yapma isteği
- Sosyal medyada paylaşımların yeterince beğenilmemesi, talep görmemesi sonucunda oluşan onaylanmamış ve kabul edilmemiş olma hissi
- Sürekli bir kişiyi, sayfayı veya grubu takip etme isteği
- Yanında sürekli şarj cihazı, powerbank bulundurmak
- Gece yatmadan önce tek tek bütün sosyal medya uygulamalarına girip çıkmak, e-postaları kontrol etmek ve sabah uyanıldığında ilk iş olarak yarı açık gözlerle yine bu işlemi yapmak
- Aynı anda iki yerde (etkinlik, eğlence vb.) olmayı istemek
- Günde 1 saatten fazla sosyal medyada vakit geçirme isteği
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Özellikle etkileşimli sosyal medya platformları ile ortaya çıkan beğenilme ve ilgi görme arzusu, gündemden kopmamayı da beraberinde getiriyor.
- Teknolojik cihazların kullanımını, İnternet’te bulunma sürenizi azaltın ve bunu kademeli bir şekilde yapın.
- İlgi alanlarınızı keşfedin. Kendinize yeni hobi edinin. Bu şekilde zamanınızı daha iyi değerlendirebilirsiniz.
- Artık ekranlara bakmayı bırakın ve sosyal ortamlarda bulunun. Yeni arkadaşlar edinebilirsiniz.
- İnternet ve sosyal medyayı yaşamınızda doğru tanımlamak ve hangi amaçlarla kullanmanın daha iyi olacağını tespit etmek hayat kalitenize nelerin katkıda bulunduğunun farkına varıldığında büyük bir adım atmış olursunuz.
- Anın tadını çıkarın. Kendi kendine yetmeyi başarmak, kendin olmak, o anda yaşamayı bilmeniz çok işinize yarar.
- En değerlinizin zamanınız olduğunu fark edin ve sosyal medyadayken kendinizi kontrol edin. Vaktinizin bir kere gittimi geri gelmediğini kendinize sürekli hatırlatın.
- Eğer her şeyi deneyip yine de “Bu bağımlıktan kurtulmayı denedim, olmuyor” diyorsanız, işte o zaman bir uzmandan yardım almak durumundasınız.