Dijital Hafıza Merkezi yayında

Filistin mücadelesinin dününe ve bugününe ışık tutmak, İsrail zulmünü tarihi perspektifiyle ele almak amacıyla kurulan Dijital Hafıza Merkezi yayın hayatına başladı.

On yıllardır devam eden İsrail zulmü, Filistin’de büyük yıkımlara sebep oldu.

Binlerce Filistinli hayatını kaybederken, yüzbinlerce kişi ise evlerinden edildi.

Pek çok insan İsrail saldırıları sonucu sakatlandı, on binlerce çocuk ise yetim kaldı.

Dijital Hafıza Merkezi

Bu süreçte İsrail tarafından sadece silahlı baskı uygulanmadı, aynı zamanda Filistin mücadelesine ve İsrail zulmüne dair toplumsal hafızanın oluşumu da hedef alındı.

Toplumsal hafızaya katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen Dijital Hafıza Merkezi, Filistin meselesini teknolojinin ve dijitalliğin sağladığı imkânlarla kayıt altına alıyor.

Merkez, farklı ve özgün içerikleriyle her kesimden insana hitap ederek Filistin’de yaşananları aktarmayı ve bunları ortak bir hafızada depolamayı planlıyor.

"Projenin kapsamını genişletmeyi hedefliyoruz"

Dijital Hafıza Merkezi Koordinatörü Ahmet Faruk Asa, yer isimlerinin değiştiği, tanıklıkların ortadan kaldırılmaya çalışıldığı bu günlerde, Filistin hafızasına sahip çıkmanın, verilmesi gereken en büyük farkındalık mücadelelerinden biri olduğunu düşündüklerini kaydetti.

Asa, "Dijital Hafıza Merkezi, bu ihtiyaca yönelik ortaya çıkan metodolojik bir projedir. Sadece Filistin değil; İslam dünyasında kriz yaşanan pek çok bölgede toplumsal ve mekansal kimliklere yapılan saldırılar, bu metodolojinin diğer bölgelere de uygulanma gereksinimini ortaya çıkarmaktadır. Filistin ile başladığımız bu metodolojiyi, kısa zaman içerisinde Doğu Türkistan, Suriye, Keşmir, Afrika ve diğer bölgelerle de bir araya getirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

"Proje 6 ana başlıktan oluşuyor"

Dijital Hafıza Merkezi’nin 6 ana başlık altında faaliyet gösterdiğini belirten Asa, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar; internet sitesi, yayınevi, mobil oyun, sanal gerçeklik, çizgi film ve dijital müze. İnternet sitemiz şu anda aktif bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Sitemizde sanat çalışmalarından oluşan sergiler, üç farklı dilde kütüphane, infografikler, haritalar, video/belgeseller, sanal gezi, tarihi belgeler ve köşe yazıları gibi içerikler yer alıyor. Sürekli yeni içerikler yüklemeye devam ediyoruz.

Yayınevimizdeyse, Filistin’e dair kitaplar basmaktayız. Şu an yayında olan iki kitabımız var. Bu ay iki kitabımızı daha okuyucu ile buluşturmayı hedefliyoruz. Mobil oyunumuz da yayına hazır. Sitemizde sergiler bölümünde yer alan Filistin’e dair sanat eserlerini, oyun desteğiyle tanıtma yolunu tercih ettik. Bu vesile ile çocuklar oyun oynarken Filistin’e dair sembolleri ve eserlerini tanıma fırsatı yakalayacak. Yakında yeni oyunlarımızı da hayata geçirmeyi hedefliyoruz." dedi.

"İnsan yetiştirmek temel gayelerimizden biri"

Sanal gerçeklik bölümünde sanal gezi görüntülerinin mevcut olduğunu anlatan Ahmet Faruk Asa, sözlerini şöyle tamamladı:

"360 derece Mescid-i Aksa ve Kudüs görüntüleri de yakında eklenecek. Filistin’i tanımak isteyen herkes, bu sistem üzerinden kolayca gezme ve tanıma fırsatı yakalayacak. Çizgi film/animasyon kısmında ise önümüzdeki dönemlerde Filistin’e dair çizgi seriler oluşturacağız. Son olarak, dijital müze kısmındaysa insanların aileleri ile vakit geçirirken Filistin’i de yakından öğrenme fırsatı bulacakları bir müze tasarlamaktayız.

Filistin’e dair hafızayı bu müzede dijital aktarımlarla toplumla buluşturacağız. Dijital alanların yanında, insan yetiştirmek de temel gayelerimizden birini oluşturmaktadır. Uzmanlık dersleri, dil dersleri, tarih ve medya derslerini toplumla buluşturmaya başladık. Bu sayede yakın zaman içerisinde Filistin meselesine, aktörlere ve olaylara vâkıf, bölgeyi ve dilleri bilen bir gençlik yetiştirme gayesindeyiz."

Dijital Hafıza Merkezi’nin internet sitesinin önümüzdeki aylarda İngilizce ve Arapça yayınlarına da başlaması hedefleniyor. Merkez’in çalışmalarına "dijitalhafiza.com" internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.