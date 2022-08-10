Dilek duası nasıl okunur? Hangi dua dilekleri gerçekleştirir? Dilek duasının meali

Dilek duası nasıl okunur? Hangi dua dilekleri gerçekleştirir? Dilek duasının meali

Dileklerini dua yoluyla dile getirmek isteyenler, "Dilek duası nasıl okunur? Hangi dua dilekleri gerçekleştirir?" sorularını gündeme taşıdı.

Herkes kalbinde yatan dileklerin hızlıca kabul olmasını ister..

Dileklerini kimseye söylemeyenler, dua ederek bir an önce amaçlarına ulaşmanın yollarını arar.

Bazıları iş, bazıları evlilik, bazıları sağlık, bazıları çocuklar, bazıları ise aileleriyle ilgili dileklerde bulunur.

Bu dileklerin kabul olmasıyla ilgili güçlü etkilere ihtiyaç duyanlar, yapılacak bir dua olup olmadığını merak ediyor.

Dileklerini Allah'a emanet etmek isteyenler, "Dilek duası nasıl okunur? Hangi dua dilekleri gerçekleştirir?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Dilek duası nasıl okunur? Hangi dua dilekleri gerçekleştirir? İşte yanıtı...

Dilek duası nasıl okunur? Hangi dua dilekleri gerçekleştirir?

"Estagfirullah min külli mâ kerihallah, Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyûme ve etûbü ileyh."

ANLAMI

"Razı olmadığın şeylerden, yaptıklarımı affet ve yapmadıklarımı yapmaktan koru! Kendisinden başka ilah bulunmayan Hay, Kayyum ve Azîm olan Allah’a istigfar eder ve günahlarıma pişman olup O’na sığınırım."