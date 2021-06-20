Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, 1 ay içinde 100 bine yakın ziyaretçi ağırladı. Sezon sonuna kadar ise 1 milyona yakın ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Türkiye doğal güzellikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Özellikle gözde turizm merkezlerinden birisi olan Ege'nin seyrine doyulmaz, eşsiz manzaralı yerleri yerli ve yabancı turistlerin tatil rotalarından birisi.

Aydın Kuşadası'nda bulunan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, tam kapanma sürecinin ardından turistlerin akınına uğruyor. Milli parkı geçtiğimiz yıl 1 milyon 150 bin kişi ziyaret etti.

KALABALIKTAN UZAK DOĞAYLA İÇ İÇE

Tatilcilerin, endemik bitkilerin olduğu, ormanlık alanda yürüyüş yaptığı, Akdeniz foku ve tepeli pelikanın da aralarında olduğu çeşitli türlerden hayvanları doğal ortamlarında görme fırsatı buldukları milli park, koronavirüs salgını sürecinde ilgi görmeye devam ediyor.

Dilek Yarımadası Milli Parkı'na, 1 ay içinde 100 bin kişi geldi VİDEO

"YERLİ TURİZM BAKIMINDAN CAZİBE MERKEZİ"

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, ilçenin tarih, doğa ve deniz turizmiyle yerli ve yabancı misafirlerine eşsiz bir tatil imkanı sunduğunu söyledi.

Kentin en dikkat çeken yerlerinin başında milli park geldiğini vurgulayan Yücel, "Milli parkımızdaki 60 kilometrelik sahil şeridinde pek çok yeri görmek, gezmek ve buradaki hazzı yaşamak çok önemli. Hal böyle olunca da doğal olarak tabii başta yabancı turistlerimiz olmak üzere yerli turizm bakımından her zaman için bir cazibe bir çekim merkezi olmaya devam etmekte." dedi.

Dilek Yarımdası'nın dünya milli parklar yönetimi ve mevzuatı çerçevesinde hizmet veren bir yer olduğunu aktaran Yücel, "Her geçen gün milli parkımız da gelişiyor. Ziyaretçilerimize sunduğumuz hizmetler artıyor. O bakımdan ileriye dönük ümitlerimiz oldukça somut ve güçlü. Parkın ileride dünya çapında bilinirliğinin daha da artacağını düşünüyoruz." dedi.

1 AYDA 100 BİN KİŞİ GELDİ, HEDEF 1 MİLYON

Milli Park Müdürü Koray Aşık da ziyaretçileri salgın tedbirlerine uyarak ağırladıklarını, hizmet alanlarında da gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Denizin mavisi ve ormanın yeşilliğinden dolayı milli parkın "maviyle yeşilin birleştiği yer" olarak anıldığını aktaran Aşık, şunları kaydetti:

"Milli park, pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı özellikle cumartesi gününü çok yoğun geçiriyor. Sadece 12 Haziran'da yaklaşık 10 bin kişiyi ağırladık. Yılın ilk 6 ayında milli parkı 215 bin kişi ziyaret etti. 17 günlük tam kapanma sürecinin ardından geçen bir ayda da yaklaşık 100 bin kişiye ulaştık. Sezon sonuna kadar 1 milyon misafire ulaşmayı hedefliyoruz"