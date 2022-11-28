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    Dili boğazına kaçan futbolcu, hakemin müdahalesiyle hayata tutundu

    Bölgesel Amatör Lig’de başına aldığı darbe ile boğazı diline kaçan futbolcuyu maçın orta hakeminin ilk müdahalesi yaşama döndürdü.
    • 28.11.2022 - 17:06
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 17:07
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    Dili boğazına kaçan futbolcu, hakemin müdahalesiyle hayata tutundu

    Bölgesel Amatör Lig’in 9. haftasında Bartınspor-Kdz. Ereğli Belediyespor ile Bartın Atatürk Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

    2-1 ev sahibi takımın üstünlüğü ile devam eden karşılaşmanın 85. dakikası oynanırken yarı alanına gelen topu kafayla karşılayan Bartınspor futbolcusu Tolga Akdeniz, topa ikinci kez müdahale etmek isterken rakibiyle çarpıştı.

    Dili boğazına kaçtı, hakem kurtardı

    Başına aldığı darbe ile bir anda yere yığılan futbolcunun dili boğazına kaçtı.

    Pozisyona yakın bir noktada olan karşılaşmanın orta hakemi Ümit Gürsoy koşarak yerde yatan futbolcunun yanına geldi ve yaptığı ilk müdahale ile dili boğazına kaçtığı için nefes alamayan futbolcuyu kurtardı.

    Bartın’da dili boğazına kaçan futbolcuyu hakemin ilk müdahalesi kurtardı VİDEO

    Sağlık durumu iyi

    İHA’nın haberine göre sağlık görevlilerince tedavisi devam eden Tolga Akdeniz ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Akdeniz’in genel sağlık durumunun iyi olduğu, kafa kısmında oluşan açılmaya ise 4 dikiş atıldığı öğrenildi.

    Karşılaşma 2-1 Bartınspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

    Dili boğazına kaçan futbolcu, hakemin müdahalesiyle hayata tutundu #1

    Dili boğazına kaçan futbolcu, hakemin müdahalesiyle hayata tutundu #2

    Dili boğazına kaçan futbolcu, hakemin müdahalesiyle hayata tutundu #3

    Dili boğazına kaçan futbolcu, hakemin müdahalesiyle hayata tutundu #4

    Dili boğazına kaçan futbolcu, hakemin müdahalesiyle hayata tutundu #5

    Dili boğazına kaçan futbolcu, hakemin müdahalesiyle hayata tutundu #6


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