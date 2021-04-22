Euro
9.9661
1.01%
Dolar
8.2698
1.11%
Altın
476.22
0.92%
Borsa
1.341
0.8%
Bitcoin
445.000
-1.96%
EXEN Coin
22.20
-14.21%
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Dımbıllan Dayı'dan Ankara'da Yedik Taze Meyvayı türküsü

    Ağzıyla müzik yaparak herkesin beğenisini toplayan Veli Çeliköz, türkü performansıyla yine dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2021 - 13:26
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 13:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dımbıllan Dayı'dan Ankara'da Yedik Taze Meyvayı türküsü

    Ağzıyla çıkardığı müzikal seslerle sosyal medyada ilgi gören Veli Çeliköz, bu kez türkü söyledi.

    Isparta'nın Senirkent ilçesinde yaşayan ve "Dımbıllan Dayı" olarak tanınan Çeliköz, ilçedeki bir fırında 'Ankara'da Yedik Taze Meyvayı' türküsünü seslendirdi.

    Çeliköz'ün hayat neşesi ve yeteneği ise izleyenleri yine hayran bıraktı.

    İşte Dımbıllan Dayı'nın türkü şovu...

    Dımbıllan Dayı'dan Ankara'da Yedik Taze Meyvayı türküsü

    Bu görüntüler, Ensonhaber WhatsApp Hattı'na gönderildi. Siz de çektiğiniz görüntülerin Ensonhaber'de yayınlanmasını istiyorsanız, bize yazın! +90 533 378 20 00

    Dımbıllan Dayı dan Ankara da Yedik Taze Meyvayı türküsü #1

    Dımbıllan Dayı dan Ankara da Yedik Taze Meyvayı türküsü #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir