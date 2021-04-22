Ağzıyla müzik yaparak herkesin beğenisini toplayan Veli Çeliköz, türkü performansıyla yine dikkat çekti.

Ağzıyla çıkardığı müzikal seslerle sosyal medyada ilgi gören Veli Çeliköz, bu kez türkü söyledi.

Isparta'nın Senirkent ilçesinde yaşayan ve "Dımbıllan Dayı" olarak tanınan Çeliköz, ilçedeki bir fırında 'Ankara'da Yedik Taze Meyvayı' türküsünü seslendirdi.

Çeliköz'ün hayat neşesi ve yeteneği ise izleyenleri yine hayran bıraktı.

İşte Dımbıllan Dayı'nın türkü şovu...

Dımbıllan Dayı'dan Ankara'da Yedik Taze Meyvayı türküsü

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