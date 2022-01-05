Dini günler takvimi 2022: Bayramlar ve kandiller hangi tarihlerde?

Dini günler takvimi 2022: Bayramlar ve kandiller hangi tarihlerde?

Ramazan ve Kurban Bayramı ile birlikte dini günlerin bu yılki tarihleri, en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki 2022 yılında dini bayramlar ne zaman? İşte 2022 yılı dini günler takvimi.

Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, üç aylar ve kandil günleri gibi dini günler, Müslüman alemi için önemli günler arasında yer alıyor.

Hicri takvime göre belirlenen dini günler, her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Bu nedenle Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve kandil günleri her yıl değişiklik gösteriyor.

Bu noktada yeni yıla girilmesiyle birlikte 2022 Diyanet dini günler takvimi, vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yerini aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, büyük bir merakla araştırılan 2022 dini günler takvimini vatandaşlarla paylaştı.

Peki 2022 dini günler takvimi nasıl? 2022 yılında bayram, kandil ve dini günler hangi tarihlerde? İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

2022 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ