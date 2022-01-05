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- Dini günler takvimi 2022: Bayramlar ve kandiller hangi tarihlerde?
Dini günler takvimi 2022: Bayramlar ve kandiller hangi tarihlerde?
Ramazan ve Kurban Bayramı ile birlikte dini günlerin bu yılki tarihleri, en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki 2022 yılında dini bayramlar ne zaman? İşte 2022 yılı dini günler takvimi.
- Haber Merkezi
- 05.01.2022 - 16:43
Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, üç aylar ve kandil günleri gibi dini günler, Müslüman alemi için önemli günler arasında yer alıyor.
Hicri takvime göre belirlenen dini günler, her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Bu nedenle Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve kandil günleri her yıl değişiklik gösteriyor.
Bu noktada yeni yıla girilmesiyle birlikte 2022 Diyanet dini günler takvimi, vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yerini aldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı, büyük bir merakla araştırılan 2022 dini günler takvimini vatandaşlarla paylaştı.
Peki 2022 dini günler takvimi nasıl? 2022 yılında bayram, kandil ve dini günler hangi tarihlerde? İşte konuyla ilgili ayrıntılar...
2022 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
- 2 ŞUBAT ÇARŞAMBA : ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
- 3 ŞUBAT PERŞEMBE : REGAİB KANDİLİ
- 27 ŞUBAT PAZAR: MİRAC KANDİLİ
- 17 MART PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ
- 2 NİSAN CUMARTESİ: RAMAZAN BAŞLANGICI
- 27 NİSAN ÇARŞAMBA: KADİR GECESİ
- 1 MAYIS PAZAR: AREFE
- 2 MAYIS PAZARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
- 3 MAYIS SALI: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
- 4 MAYIS ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
- 8 TEMMUZ CUMA: AREFE
- 9 TEMMUZ CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
- 10 TEMMUZ PAZAR: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
- 11 TEMMUZ PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
- 12 TEMMUZ SALI: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
- 30 TEMMUZ CUMARTESİ: HİCRİ YILBAŞI
- 8 AĞUSTOS PAZARTESİ AŞURE GÜNÜ
- 7 Ekim CUMA: MEVLİD KANDİLİ