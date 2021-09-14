Direksiyon sınavı ne zaman, kaç dakika? Direksiyon sınav tarihleri 2021

Eylül ayında sınava girecek adaylar ise direksiyon sınavının nasıl yapıldığını ve direksiyon sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Peki direksiyon sınavı ne zaman, kaç dakika sürüyor? İşte detaylar..

Sürücü ehliyetine kavuşmayı bekleyen adaylar heyecan içinde direksiyon sınav tarihini araştırmaya başladı.

Direksiyon sınavının nasıl yapıldığı ve eylül ayı direksiyon sınav tarihleri merak ediliyor.

Ehliyet sahibi olmak isteyen vatandaşlar, teorik ve direksiyon derslerini bitirdikten sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yazılı sınava alınıyor. Yazılı sınavda 70 puan alarak başarılı olan adaylar ise direksiyon sınavına giriyor. MEB direksiyon sınavları ise her ay belirli tarihlerde gerçekleştiriliyor.

Peki Eylül ayı direksiyon sınavları ne zaman? Diresiyon sınavı kaç dakika sürüyor? İşte ayrıntılar...

DİREKSİYON SINAVI KAÇ DAKİKA?

Adaylar, direksiyon sınavında 35 dakikalık parkur süreçlerine başlıyor. Adayların hata yapması durumunda araçtan indirilip sınavları sonlandırılıyor ve adaylar direksiyon sınavından kalıyor. Parkuru hatasız sonlandıranlar ise başarılı bulunuyor.

Direksiyon sınav sonucunda başarılı veya başarısız olduğunuzu aynı gün öğrenebiliyorsunuz

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?

Direksiyon sınavları cumartesi veya pazar günü birkaç tarihte gerçekleştiriliyor. Adaylar, sürücü kurslarıyla iletişime geçerek kendilerine uygun olan tarihte sınava giriyor.

Sınavlar trafiğe açık evvelden belirlenmiş eğitim ve sınav güzergahlarında yapılıyor. Büyük şehirlerde hemen hemen her ilçenin kendine ait eğitim ve sınav alanı bulunuyor.

EYLÜL 2021 DİREKSİYON SINAVI TARİHLERİ