Diş eti kanaması abdesti bozar mı? Diyanet cevapladı islam dininde ibadetin temeli abdesttir ve bir müslümanın en çok merak ettiği durumlar abdesti bozan şeylerdir. Vücuttan Peki diş fırçalarken dişin kanaması abdesti bozar mı?

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Diş fırçalamak her insanın sabah ve akşam uyguladığı bir alışkanlık. Çoğu insanın başına gelen diş kanaması abdestliyken de başımıza gelebilir. Peki abdestliyken dişin kanaması orucu bozar mı? İşte Diyanetin cevabı...

Abdestliyken diş eti kanaması abdesti bozar mı?

Din İşleri Yüksek Kurulunun verdiği fetvaya göre diş eti kanaması orucu bozar mı? sorusunun cevabı şu şekilde:

"Hanefîler'e göre bedendeki bir yaradan çıkıp yaranın dışına akan kan abdesti bozar. Diş etinden çıkan kan ise karıştığı tükürüğün yarısı veya daha fazlası kadar olduğunda abdesti bozar (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/10).

Şâfiîlere göre ise abdest, sadece ön ve arkadan çıkan şeylerle bozulur. Bunların dışındaki yerlerden gelen sıvılar abdesti bozmaz. Dolayısıyla Şâfiîlere göre diş eti kanamasıyla abdest bozulmaz."