Diş etlerine zarar vermeden diş nasıl fırçalanır? Doğru diş fırçalama yöntemi

Diş fırçalamak oldukça önemli ancak doğru yöntemleri uygulamak gerekiyor. Yanlış diş fırçalama teknikleri, diş etlerinize ciddi zararlar verebilir. Diş etlerine zarar vermeden diş nasıl fırçalanır?

Günde en az 2 kez diş fırçalamak diş sağlığı ve dişlerin beyazlığı için oldukça önemlidir.

Ağız ve diş sağlığına önem vermek gerekliyken, doğru diş fırçalama yöntemlerini kullanmak gerekiyor.

Dişlerimizi doğru yöntemlere fırçalamazsak, diş etlerimiz zarar görebilir ve bu ciddi sorunlara yol açabilir.

Diş fırçalamaya önem verenler, "Diş etlerine zarar vermeden diş nasıl fırçalanır?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Diş etlerine zarar vermeden diş nasıl fırçalanır? İşte detaylar...

DİŞ ETLERİNE ZARAR VERMEDEN DİŞ NASIL FIRÇALANIR?

Dişlerimizi sert bir şekilde fırçalamamalıyız. Bu durum dişleri temizlemek yerine zarar verebilir.

Ayrıca diş fırçalama süresinin kısa tutulması doğru değil. Kısa tutulan bir fırçalama, diş temizlediğine katkı sağlayamayabilir.

Peki, Diş etlerine zarar vermeden diş nasıl fırçalanır? İşte detaylar...

Dişlerinizi fırçalamadan önce fırçaya bezelye büyüklüğünde macun sıkmanız yeterlidir.

Fırçayı uçları diş etlerinize bakacak şekilde tutun.

Çok bastırmadan, nazikçe, dairesel hareketlerle diş etinizden dişinize doğru dişlerinizin dış yüzeylerini fırçalamaya başlayın.

Aynı hareketi dişlerin iç yüzeyleri için yapın ve yine diş etinden dişe doğru fırçalama işlemine devam edin.

Dişlerin çiğneme kısmı olarak ifade edilen üst kısımları temizlemek için, ileri-geri çekme hareketi yapabilirsiniz.

Günde 2 kez 3’er dakikalık süreyle fırçalama yapılmalıdır.