Diş fırçalamak orucu bozar mı? Oruçluyken diş fırçalanır mı?

Diş fırçalamak orucu bozar mı? Oruçluyken diş fırçalanır mı?

On bir ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala, orucu bozan durumlar araştırılıyor. Müslümanlar, 'Dişleri fırçalamak orucu bozar mı?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, Diyanet açıklaması..

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının gelip çatmasıyla birlikte orucu bozan durumlara ilişkin araştırmalar da hız kazandı.

Müslümanlar, Ramazan ayı boyunca tutulacak olan oruç nedeniyle uzun süreler boyunca aç ve susuz kalacak.

Uzun süre aç kalmak ağızda kötü kokuların oluşmasına neden olabileceğinden, bu dönemde ağız bakımı ve diş fırçalama konusunda daha hassas olmak gerekecek. Bu nedenle oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar, 'Oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı?' sorusuna yanıt arıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından konuya ilişkin açıklama geldi.

Peki, diş fırçalamak orucu bozar mı, oruçluyken diş fırçalanır mı? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı açıklaması..

DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Nefsi terbiye etmeyi amaçlayan oruç ile ilgili merak edilen sorulardan biri de diş fırçalamak. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekildedir:

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.