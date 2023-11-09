Dışarı çıkmayın! Parça parça görülecek: Sabah saatlerinden itibaren Türkiye'ye giriş yaptı Türkiye'nin uzun zamandır beklediği soğuk ve yağışlı hava, bu sabahtan itibaren yurda giriş yaptı. Meteorolojik kaynak Hava Forum tarafından Türkiye'ye "Müjde" olarak duyuruldu.

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Türkiye en sıcak yaz aylarını geride bıraktı ancak sonbaharda da durum değişmedi...

Özellikle büykşehirlerde barajlar kuruma noktasına gelirken vatandaşlar, yağmura hasret kaldı.

Sonbaharın son ayından da umut kesilmişti ancak sosyal medya üzerinden müjde dolu bir haber geldi.

Hava Forum tarafından Twitter üzerinden yapılan paylaşıma göre; verilen tarihte Türkiye'ye Balkanlar üzerinden soğuk ve yağışlı bir hava dalgası geliyor.

Bu dalga, az da olsa kuraklıktan etkilenen illerimizde ferahlama yaratacak.

Perşembe denildi...

Hava Forum tarafından gerçekleştirilen paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Müjdeler olsun! Perşembe sabaha karşı Balkanlar üzerinden üşütebilecek serin ve yağışlı bir hava geliyor. Marmara ve Karadeniz'de etkileri görülecek... İstanbullular perşembe poyrazla üşürsünüz, aman dikkat..."