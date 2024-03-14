Dişi aslan sürüsü zürafayı avladı Saldırgan hayvanların avlanma taktiklerine tanıklık eden turistler, zürafaya saldırı anlarını kayıt altına aldı.

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ensonhaber.com

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da vahşi yaşamın acımasızlığı yeniden gözler önüne serildi.

Turistler doğayı gözlediği sırada dişi aslan sürüsüne ve bir zürafaya rastladı.

Aslanların zürafayı avlama hesabı yaptığını gören turistler, bir süre sonra saldırıya tanıklık etti.

"Son anlara tanık olmak gerçekten ilginçti"

Zürafa aslanlar tarafından avlandı. Çaresiz hayvan, karşı koymaya çalışsa da başarılı olamadı.

Turistler, "Taktikleri gözlemlemek, kovalamaya katılmak ve son anlara tanık olmak gerçekten ilginçti." dedi.

"Besin zinciri için önemli"

Yaşananların zürafa için üzücü olduğunu belirten gezginler, "Avlanma, bazı aslanların birkaç gün faydalanması ve besin zinciri için ise önemliydi." ifadesini kullandı.