Dışı çıtır içi yumuşacık: Çi börek

Ramazan’da hamur işinden vazgeçemeyenler için puf puf kabaran sahurda çayın yanına gidecek bir börek tarifimiz var.

Eskişehir' e göç eden Kırım Tatarlarına özgü, gerçek adı ‘Şi börek’ olan bu lezzet, zaman içerisinde çi börek ve çiğ börek olarak anılarak mutfağımıza girmeyi başardı. Bu böreği farklı kılan en büyük özellik, kıymalı iç harcın çiğden hamur içerisine konulup kızartılması. Böylelikle dışı çıtır olan böreğin içi sulu ve yumuşacık kalıyor. Akşamdan hamuru ve iç harcı dolapta bekleterek, sahurda hemencecik hazır hale getirip sıcacık olarak servis edebileceğiniz çi börek, tadanlardan tam not alacak…

Çi Börek Tarifi VİDEO

Çİ BÖREK TARİFİ

Malzemeler

- 1/3 su bardağı su

- 5 gr kabartma tozu

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 yemek kaşığı yoğurt

- 2 su bardağı un

- Kızartma yağı

İç harcı için;

- 200 gr kıyma

- 1 adet soğan

- 1 tatlı kaşığı tuz

- ½ tatlı kaşığı karabiber

- ½ su bardağı su

Yapılışı

Boş bir kaba erittiğiniz tereyağını, yoğurdu, suyu ve tuzu alıp karıştırın. Ardından kabartma tozunu ve unu azar azar ilave edip yumuşak bir hamur elde edin. Unladığınız tezgaha alın ve 6 eşit parçaya ayırıp beze halinde iç harç hazır oluncaya kadar dinlendirin.

İç harç için kıymayı bir kaba alın. Soğanı mutfak robotundan geçirip kıymaya ilave edin ve tuz, karabiber ayarını yapın. Kıymalı harcı 5 dakika kadar yoğurup üzerine suyu ilave edin. Tezgahı tekrar unlayıp bezeleri yuvarlak şeklinde açın ve yarısına kıymalı iç harçtan koyup yayın. Yarım ay olacak şekilde boşta olan kısmını üzerine kapatıp uçlarını bastırın ve yuvarlayarak kesin.

Tavaya kızartma yağını alıp kızdırın ve hazırladığınız böreklerin her iki yüzü altın sarısı olana kadar kızartın. Kızaran böreklerin fazla yağını almak için havlu kağıdın üzerine alın ve sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun...