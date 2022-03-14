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    Dişil enerjiyi arttırıyor: Tuzlu suyla yıkanma ritüelini keşfedin

    Dişil enerjiyi arttırmanın yollarında ilki, tuzlu su ritüeli olarak karşımıza çıkıyor. İşte tuzlu suyla yıkanmak ve faydaları...
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 22:00
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    Dişil enerjiyi arttırıyor: Tuzlu suyla yıkanma ritüelini keşfedin

    Kadın veya erkek olarak dünyaya gelsek de her birimizin içinde dişil ve eril enerji aynı anda bulunur.

    Bu enerji nasıl hissettiğimizi büyük oranda belirler çünkü bu iki enerjinin oranı ruh halimizi tamamen etkiler.

    Günümüzde insanların genelinde dişil ve eril enerji dengesizliği yaşadığı aşikar. Pek çok sorumluluğu aynı anda yürütmeye çalışan kadınlarda bu enerji dengesizliği daha yoğun görülüyor.

    Aktif bir iş hayatı, aile rolleri, süregelen mücadeleler ve benzeri duygular, eril enerjiyi yükselterek dişil enerjinin baskılanmasına neden oluyor.

    Ancak tatmin edici bir hayat yaşayabilmek için dişil ve eril enerji dengesinin sağlanması gerekir.

    Dişil ve eril enerji dengelendiğinde kişi iç dünyasında huzurlu, sağlıklı, uyumlu ve mutlu bir hale gelir. Duygular ve sevgi açığa çıkar.

    Peki dişil enerjiyi yükseltmek için ne yapılabilir? İşte en çok önerilen “tuzlu su” ritüeli…

    DİŞİL ENERJİYİ YÜKSELTEN TUZLU SU BANYOSU

    Dişil enerjiyi ortaya çıkarmak için birçok yöntem sayılabilir. Loş bir ortam, aromaterapi yağları, mumlar, tütsüler…

    Ancak “tuzlu su” en faydalı olanı diyebiliriz.

    Dişil enerjiyi arttırmak için nasıl tuzlu su banyosu yapmanız gerektiğiniz anlatıyoruz:

    Haftada 1 kere banyodan sonra 1 litre suya 2 çorba kaşığı tuzu döküp, bu suyu sağ tarafınızdan komple tüm vücuda dökün ve 1 gece böyle kalın.

    Tuzlu su, tuzun içerisindeki kristaller ve atomlar sayesinde vücuttaki negatif elektriği vücuttan uzaklaştırmaya ve vücudu dinlenmeye yaramaktadır.

    Özellikle stresli günlerin ardından 1 litre su içerisine 2 yemek kaşığı tuz koymak ve elleri bu su içerisinde yıkamak tüm o stresin gitmesine ve negatif elektriğin vücuttan atılmasına fayda sağlamaktadır.

    Dişil enerjiyi arttırıyor: Tuzlu suyla yıkanma ritüelini keşfedin #1


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